Nij Smellinghe zet duurzame stap met extra WKO-installatie

Het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten gaat een tweede Warmte Koude Opslag (WKO)-installatie plaatsen. Daardoor kan het gehele ziekenhuis vanaf 2026 op duurzame wijze worden gekoeld en verwarmd. Deze stap draagt bij aan de ambitie voor een gasvrije toekomst van Nij Smellinghe, wat zowel goed is voor de directe omgeving van het ziekenhuis als het klimaat in het algemeen.

WKO’s zijn slimme, duurzame energiesystemen die gebruik maken van de bodem onder een gebouw om de warmte te reguleren. In de zomer wordt warmte opgeslagen in het grondwater in de bodem, en in de winter wordt de warmte uit de bodem gebruikt om het ziekenhuis te verwarmen. De koelte uit de bodem wordt in de zomer weer gebruikt om de gebouwen te verkoelen.



Voor Nij Smellinghe wordt de nieuwe installatie de tweede WKO. Met de eerste WKO worden al delen van het ziekenhuis voorzien, maar met de extra WKO zal het gehele gebouw duurzaam worden gekoeld en verwarmd. Naar verwachting is de tweede installatie begin 2026 klaar voor gebruik, en zal dit het aardgasgebruik met ongeveer 65 procent terugdringen ten opzichte van 2024. Daarmee draagt de extra WKO bij aan een belangrijke ambitie van Nij Smellinghe: vóór 2030 een aardgasvrij ziekenhuis.

Ontwerp op maat

In de praktijk bleek de eerste WKO niet volledig geschikt voor het Nij Smellinghe ziekenhuis. Daarom is er bij de tweede installatie voor gekozen om samen met leverancier Equans om tafel te gaan zitten en een ontwerp op maat te maken. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige behoeften van het ziekenhuis, als naar wat Nij Smellinghe in de toekomst verwacht nodig te hebben. Bijvoorbeeld hoe de WKO-installatie slim kan worden beheerd, makkelijk te onderhouden is en verder verduurzaamd kan worden in de toekomst.



Het tweede WKO-systeem zal twee elektrische warmtepompen omvatten, waarmee een verwarmingsvermogen van 800 kilowatt wordt bereikt. Hierdoor kan niet alleen het volledige ziekenhuis worden verwarmd en gekoeld, maar is ook voorzien in het dagelijks benodigde warme tapwater. Op erg koude dagen zijn de warmtepompen onvoldoende en zal de gasgestookte stoomketel van het ziekenhuis blijven bijspringen. Zo is Nij Smellinghe ervan verzekerd dat het ziekenhuis altijd comfortabel warm is, ook bij strenge kou.

Duurzaamheid hoog in vaandel

De bouw van het tweede WKO-installatie is in juni 2025 gestart, en zal naar verwachting eind 2025 afgerond zijn. Voor Nij Smellinghe is de investering in een extra WKO ook een teken naar buiten dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Een toekomstbestendig ziekenhuis met duurzame en betrouwbare energie past bij de visie van Nij Smellinghe op maatschappelijk verantwoord ondernemen.



In 2024 kondigde Nij Smellinghe al aan in te gaan zetten op toekomstbestendige zorg, onder andere door te investeren in duurzaamheid. In 2024 zijn bijvoorbeeld extra zonnepanelen geplaatst, die samen met de bestaande zonnepanelen ruim 50 procent van het jaarlijks stroomverbruik opbrengen.