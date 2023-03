Nú werk maken van Cross Hospital Workflow

Cross Hospital Workflow is een werkwijze die lijkt op teleradiologie: het interpreteren van medische beelden door een radioloog die niet aanwezig is op de plek waar de beelden zijn gemaakt. Het verschil is dat radiologen blijven werken in hun eigen werkomgeving. Zo’n instellingsoverstijgende aanpak, geïntegreerd in het bestaande werkproces voor beeldinterpretatie en verslaglegging, biedt mogelijkheden voor expertise-uitwisseling binnen het reguliere –en acute zorgproces.

Recent onderzoek vanuit radiologisch perspectief toont dat deze instellingsoverstijgende werkwijze cruciaal is om de kwaliteit van zorg te verbeteren én het werkplezier van de professionals te verhogen. CHW kan op termijn verbetering brengen bij twee thema’s in de zorg die de NVvR (PDF) als strategisch heeft benoemd: betaalbaarheid van zorg en werkplezier.

Betekenis Cross Hospital Workflow

In het kader van haar opleiding tot klinisch informaticus bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Erasmus MC, besloot Rebecca Steketee voor MedicalPHIT onderzoek te doen naar Cross Hospital Workflow en de betekenis daarvan voor radiologen.

“Uit de gesprekken die ik voor mijn onderzoek voerde, blijkt dat Cross Hospital Workflow al in enige mate wordt toegepast voor herbeoordeling, bijvoorbeeld in de oncologie, maar vooral in de acute setting”, vertelt Steketee. “Logisch, want juist in die setting bestaat behoefte aan snel iemand met specifieke expertise laten meekijken.” Steketee kwam erachter dat de aanpak in die acute setting tot op zekere hoogte werkt, maar dat het makkelijker moet kunnen door goede integratie met bestaande zorgprocessen.

Samenwerken op afstand

Onno Vijlbrief – neuro- en hoofdhalsradioloog in de regiomaatschap van Oost-Nederland en daarnaast CMIO van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) – herkent de bevindingen van Steketee. “Ik kreeg te horen dat we op het gebied van radiologie regionaal gingen samenwerken, dat we expertise zouden bundelen en de kwaliteit van onze radiologische zorg verbeteren. Maar samenwerken op afstand bleek zoals Rebecca al aangaf nog niet zo eenvoudig te zijn. Het is nog steeds de verzender die bepaalt welke beelden naar het ziekenhuis gaan waarnaar de patiënt wordt verwezen. In een acute setting ga je dan niet bellen als die beelden onvolledig blijken te zijn, dan ga je meteen aan de slag om aanvullend onderzoek te doen.”

Jet Quarles van Ufford, voorzitter van de NVvR en in het dagelijks leven radioloog in Haaglanden MC, ziet twee primaire problemen om Cross Hospital Workflow grootschalig in te voeren: juridisch en financieel. “Nederland heeft privacywetgeving GDPR heel streng geïnterpreteerd in de AVG. De angst voor deze regelgeving lijkt verlammend te werken. En het financiële aspect is natuurlijk dat het een investering vergt om Cross Hospital Workflow landelijk te realiseren. Maar nu bedenkt iedereen zijn eigen oplossing en dat is totaal niet efficiënt. Dit vergt een landelijke aanpak.”

Lees het uitgebreide artikel over Cross Hospital Workflow in ICT&health 2, die vanaf 13 april 2023 verschijnt.