OLVG biedt verbeterde thuismonitoring voor MDL-patiënten

Sinds eind juni kunnen MDL-patiënten in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG met ontstekingsziekten van de darm (ziekte van crohn en colitis ulcerosa) en bloedarmoede gebruik maken van verbeterde thuismonitoring via MijnOLVG. Nieuw hierbij is dat het computersysteem in het EPD nu automatisch meedenkt en de uitslagen van de patiënt helpt beoordelen.

Bij IBD-patiënten worden via het vernieuwde hybride zorgpad IBD elke zes maanden de bloeduitslagen automatisch gecontroleerd via het EPD. De patiënt hoeft niet naar de polikliniek te komen als er geen afwijkingen zijn, maar hij of zij ontvangt hierover een bericht via MijnOLVG. Dit scheelt de patiënt én het zorgpersoneel tijd.



Het OLVG combineert deze aanpak met het digitale zorgpad de IBD-monitor. Via vragenlijsten en thuisontlastingstesten beoordelen de betrokken zorgprofessionals of er aanwijzingen zijn voor ziekteactiviteit. Ook hierbij geldt: als alles goed gaat, hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis te komen. In de praktijk betekent dit dat de betrokken zorgverlener de patiënt gemiddeld eenmaal in plaats van tweemaal per jaar ziet.

Minder consulten

Ook bij anemie gebeurt de beoordeling van laboratoriumuitslagen voortaan automatisch via het EPD, zo laat het OLVG weten. Alleen bij afwijkingen of bijzonderheden wordt een arts betrokken. Het aantal fysieke en telefonische consulten daalt zo van vier naar één per jaar.



De nieuwe werkwijze verlaagt volgens het ziekenhuis de administratieve lasten, vermindert het aantal fysieke en telefonische consulten en vergroot de ruimte voor meer persoonlijke zorg op maat. ‘Een mooie stap richting toekomstbestendige zorg, waarbij technologie helpt om meer aandacht te geven aan de patiënten die dat het hardst nodig hebben’, aldus het OLVG op haar website.

Groei in thuismonitoring

Het OLVG zet thuismonitoring in voor een groeiende reeks zorgpaden, waaronder mensen met hartklachten zoals boezemfibrilleren, voor COPD-patiënten en voor thuismonitoring na een beroerte of TIA. Onlangs bracht het ziekenhuis naar buiten dat de ervaringen van thuismonitoring voor deze laatste groep positief zijn.



Sinds 2024 biedt OLVG thuismonitoring aan voor patiënten na een beroerte of TIA. Via een speciale app vullen patiënten elke twee weken een korte vragenlijst in, kunnen ze informatie opzoeken over beroertes en aangeven of een ziekenhuisafspraak door moet gaan. Deze aanpak vermindert het aantal benodigde ziekenhuisbezoeken, wat zowel voor patiënten als zorgverleners voordelig is. Gemiddeld starten zes nieuwe patiënten per week met thuismonitoring. De app biedt patiënten meer controle over hun herstel en zorgt voor efficiënter gebruik van zorgcapaciteit.



Drie groepen patiënten krijgen begeleiding:

Mensen die een TIA hebben gehad.

Mensen van 50 jaar of ouder die een beroerte (CVA) hebben gehad.

Mensen jonger dan 50 jaar die een beroerte (CVA) hebben gehad.

In de app, waar welke twee weken een vragenlijst ingevuld moet worden, kunnen de patiënten ook informatie opzoeken over een beroerte en aangeven of een afspraak in het ziekenhuis wel of niet door moet gaan.