OLVG gebruikt informatie Thuisarts.nl voor eigen patiënten

“Thuisarts.nl heeft goede algemene informatie over aandoeningen en behandelingen”, licht Brenda Hermsen, gynaecoloog en secretaris van het bestuur medische staf van OLVG, de samenwerking toe. “Het is betrouwbaar en begrijpelijk geschreven. Precies wat we onze patiënten willen bieden. Door samen te werken, hoeven onze zorgverleners zelf minder tijd te steken in het schrijven en onderhouden van begrijpelijke patiëntinformatie. Die tijd besteden we liever aan de zorg voor onze patiënten.”

Gebruik Thuisarts.nl-informatie

OLVG kan de informatie van Thuisarts.nl door middel van een API (application programming interface)-koppeling tonen op de eigen webpagina’s. De informatie wordt aangevuld met ziekenhuisspecifieke informatie, zoals over de afspraken in het ziekenhuis. OLVG stelt het eerste ziekenhuis te zijn dat op deze manier samenwerkt met Thuisarts.nl.

Thuisarts.nl is een publieke website met informatie over aandoeningen en gezondheidsklachten, enkele jaren geleden gelanceerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voor de informatie over medisch-specialistische zorg werkt het NHG samen met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. De informatie op Thuisarts.nl wordt zowel door patiënten als zorgprofessionals zeer goed gewaardeerd.

Op Thuisarts.nl kunnen inmiddels meer dan 1400 teksten (situaties) over een breed scala van medische klachten en aandoeningen geraadpleegd worden. Het aantal medisch-specialistische teksten met betrouwbare gezondheidsinformatie benadert loopt inmiddels tegen de 350. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers op Thuisarts.nl, mede onder druk van de coronapandemie, fors gestegen tot meer dan 6,5 miljoen per maand in het eerste halve jaar van 2022. De website wordt regelmatig uitgebreid.

Informatie zorgvuldig samengesteld

De informatie op de website wordt met veel zorg samengesteld, benadrukt Swanet Woldhuis, clusterhoofd Thuisarts.nl, e-health & informatisering huisartsenzorg bij het NHG. De informatie komt altijd overeen met de laatste update van een wetenschappelijke richtlijn.

“Voor patiënten is het prettig als informatie over een aandoening hetzelfde is bij de huisarts als bij de medisch specialist. Wij zijn dan ook blij dat OLVG als eerste ziekenhuis in Nederland onze patiëntinformatie op deze manier digitaal aanbiedt. Deze samenwerking is een mooie illustratie van hoe een ziekenhuis gebruik kan maken van Thuisarts.nl als generieke voorziening van betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke gezondheidsinformatie. Wij hopen dat andere ziekenhuizen volgen.”

Begrijpelijke patiëntinformatie

De samenwerking valt voor OLVG onder een grote herziening van alle patiëntinformatie. In totaal gaat het om ruim 2.000 teksten, vertelt Hermsen. “We stappen over van folders naar webteksten in begrijpelijke taal. Een enorme klus waar we komend jaar ook nog druk mee zullen zijn. We zijn dan ook heel blij dat we voor een deel van de teksten Thuisarts.nl kunnen gebruiken.”