OMNI Legend zorgt voor nauwkeurige beelden en kortere scanduur

Binnen het LUMC wordt de OMNI gebruikt voor de diagnose van kanker. Hiermee is het mogelijk om afwijkingen op te sporen, maar ook om uitzaaiingen uit te sluiten. De OMNI Legend kan ook worden ingezet om te bekijken of de behandelingen goed aanslaan of om te bekijken of er nog andere andere, onverklaarbare aandoeningen zijn.

De PET-CT scanner maakt gebruik van positron-emissie-tomografie (PET). Een techniek om foto’s te maken van processen met behulp van radioactieve stoffen. Vaak wordt dan gekozen voor het zogeheten 18F-FDG (fluordeoxyglucose), een radioactief gemaakte suiker dat voornamelijk door kanker- en ontstekingscellen wordt opgenomen. Zo kan de arts met de PET-scan tumoren en plekken met ontstekingen opsporen. De PET-camera wordt gecombineerd met een CT-camera, waarmee de arts kan zien hoe de organen eruit zien.

OMNI Legend is toekomstbestendig

De aanschaf van de OMNI Legend is een toekomstbestendige investering. Het apparaat kan worden verlengd zodat een groter gebied in één keer kan worden gescand. Dat betekent kortere behandeltijden en lagere kosten. Deze flexibiliteit is heel belangrijk in een snel groeiend vakgebied als nucleaire geneeskunde, dat ook onder de radiologie valt.

Door de inzet van deze nieuwe scanner zijn gerichtere behandelingen mogelijk en worden onnodige operaties voorkomen. Bovendien is de scan comfortabeler voor patiënten door een kortere scanduur en de ruimere, goed verlichte tunnel. Het LUMC is het eerste academische ziekenhuis in Nederland dat over deze volledige digitale en uitbreidbare PET-scanner beschikt.

Gebruik nieuwe PET-scanner groeit

Steeds meer ziekenhuizen in Nederland kiezen voor nieuwe generatie PET-CT scanners. Zo nam het Haaglanden Medisch Centrum 2021 een dergelijke scanner in gebruik zodat zij patiënten voor een tumoronderzoek niet meer naar een ander ziekenhuis hoefden te sturen. En ook het UMCG bezit een zogenoemde whole body PET-CT scanner. Daarmee kan een groter gebied van het lichaam van de patiënt in één keer worden gescand. En ook het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda beschikt sinds de lente van dit jaar over de OMNI Legend.