Omring: inzetten op digitalisering biedt ruimte voor mensenwerk

Inzetten op digitalisering om ruimte te blijven bieden voor mensenwerk. Dat is de koers die VVT-organisatie Omring kiest met zijn eerder dit jaar gepubliceerde nieuwe meerjarenvisie digitalisering, opvolger van de meerjarenvisie uit 2021. Het uitgangspunt is daarbij ‘digitaal als het kan’, niet ‘zo maximaal digitaal als het kan’. Kortom: digitalisering inzetten waar het meerwaarde heeft voor cliënten en medewerkers.

In voorbereiding op de nieuwe meerjarenvisie heeft Omring (actief in West-Friesland, Kop van Noord-Holland, Texel) niet alleen vooruitgekeken, maar ook achterom. “Het laatste met trots op wat we hebben gerealiseerd, maar ook met nuchterheid over wat we niet hebben gerealiseerd”, vertelde Omring-CIO Marcel Ensing in een recente editie van ICT&healthh. “Soms ben je te vroeg, soms schaalt een leverancier niet op. En soms duren dingen gewoon langer dan je zou willen. Die data-overdracht tussen ziekenhuis en VVT bijvoorbeeld. Dat willen we goed voor elkaar te krijgen, maar daarbij wordt je geduld wel op de proef gesteld.”

Data gebruiken

Inmiddels heeft Omring steeds beter geleerd hoe het data kan gebruiken voor onderzoek. “We werken al een aantal jaar met de RAI-gevalideerde vragenlijst”, stelt voorzitter van de raad van bestuur Jolanda Buwalda. “We zijn nu zover dat we de data hieruit kunnen gebruiken voor afstemming van zorg en welzijn voor de individuele patiënt. Maar op gepseudonimiseerd niveau kunnen we de data eruit ook gebruiken voor voorspelmodellen.”



Een goed voorbeeld hiervan is de decubitusmonitor, die Omring al geruime tijd gebruikt om in beeld te brengen welke patiënten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van decubitus. Een tweede voorbeeld is de onrustmonitor. “Ontwikkelingen waarop we echt trots zijn”, benadrukt Ensing. “Het datamanagement dat hieraan ten grondslag ligt, gaat uit van vraagstukken die bij de medewerkers van Omring leven.”

Nieuw werkplekconcept

Het credo van de organisatie is verder: iedereen een device. Ensing: “We hebben op twee locaties een nieuw werkplekconcept opgezet waar medewerkers tot voor kort werkten met gedeelde devices. Ze hebben daar ervaring opgedaan met een device dat een combinatie is van smartphone, zorgoproepsysteem en gekoppeld aan een docking station ook hun werkplek. Gebruik daarvan scheelt per medewerker een half tot een heel uur tijd per dag, tijd die ze aan zorg kunnen besteden dus. De reactie: ‘Als je denkt dat je dit weer kunt ophalen, vergis je je’. Dus mogen ze het blijven gebruiken, want zij zijn de beste ambassadeurs die je kunt hebben.”



Ook Buwalda ziet de meerwaarde hiervan duidelijk: “Die bevlogenheid is voor ons heel belangrijk. Ons uitgangspunt is altijd dat medewerkers die nooit mogen kwijtraken in de digitaliseringsstappen die we willen zetten. Daarom is in die stappen ook niet de digitalisering leidend, maar altijd de zorg.”

Blended care

Voor de acceptatie door de cliënten zoekt Omring altijd het goede midden tussen de wens tot meer eigen regie enerzijds en anderzijds ook de behoefte die mensen kunnen hebben om iemand van de wijkverpleging te kunnen blijven zien.



“Daarom richten we ons dus ook op blended care”, zegt Buwalda. “Maar ook hier nudgen we de doelgroep wel. We bieden e-learnings voor mantelzorgers om hen te ondersteunen in het helpen van de cliënt. En fysieke bijeenkomsten waarin we mensen handvatten bieden voor activiteiten om hun gezondheid te bevorderen. Ook werken we samen met bibliotheken om mensen te leren meer digivaardig te worden.”

