Onderscheiding, netwerksubsidies, innovaties, duurzame zorg, RVS-leden

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de koninklijke onderscheiding voor oud-Sensire bestuurder Maarten van Rixtel, de honorering van twee projecten binnen de PSIDER Netwerksubsidies de steun van 'Anders werkt beter' aan zeven zorginnovaties en het streven van het Sophiecentrum naar duurzame zorg. Verder ook aandacht voor de aanstelling van twee nieuwe leden van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)



Maarten van Rixtel koninklijk onderscheiden

Oud-bestuurder Maarten van Rixtel is op zijn laatste werkdag voor VVT-organisatie Sensire benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Laura Werger van de gemeente Oude-IJsselstreek kende hem donderdag 28 augustus de onderscheiding toe als erkenning voor zijn vernieuwende bijdrage aan de zorgsector. Van Rixtel promootte digitalisering en autonomie van professionals als een oplossing voor de toenemende personeelstekorten en de groeiende vraag naar zorg. Door de introductie van iPads voor cliënten, een initiatief dat hij 15 jaar geleden al lanceerde, kregen veel cliënten van Sensire hun autonomie terug en verminderde de zorgdruk aanzienlijk. Ook was Maarten de drijvende kracht achter het succesvolle COPD InBeeld-project. Eerder dit jaar won Van Rixtel al met Sensire een ICT&health Award voor Innovator van het jaar.



PSIDER Netwerksubsidies

ZonMw heeft in juli twee projecten gehonoreerd binnen de PSIDER Netwerksubsidies, gericht op kennisdeling en internationale samenwerking binnen het PSIDER-programma. PSIDER (Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research) ontwikkelt alternatieven voor embryonaal onderzoek om ernstige erfelijke ziekten te voorkomen. Het programma richt zich op twee hoofdgebieden: het ontwikkelen van behandelingen met pluripotente stamcellen voor erfelijke aandoeningen en het creëren van embryo-achtige structuren en gameten uit deze stamcellen, zoals blastoïden en gastruloïden.

De gehonoreerde projecten, richten zich op het versnellen van therapieontwikkeling via stamcelmodellen. Onderzoekers ontvangen een reisbeurs om hun werk uit te voeren in Hamburg of Zürich. ZonMw stimuleert onderzoek en innovatie in gezondheid en welzijn, financiert kennisinfrastructuren en werkt samen met partners om kennisbehoeftes te signaleren, met steun van het ministerie van VWS en NWO. De onderzoeken starten binnen zes maanden na honorering. Meer informatie over de projecten is hier te vinden.

Anders werkt beter steunt 7 zorginnovaties

Zeven kansrijke zorginnovaties krijgen de komende drie jaar steun via het programma Anders werkt beter, gekozen uit meer dan 200 inzendingen. De projecten, uitgevoerd door universitair ziekenhuizen zoals Haga, OLVG en Martini, focussen op efficiënter werken en meer werkplezier. Een commissie selecteerde de initiatieven op kwaliteit, relevantie, impact en opschaalbaarheid naar andere regio’s. Het programma stimuleert slimme, arbeidsbesparende werkwijzen zoals automatisering, optimalisatie en taakherverdeling. Dankzij subsidie uit het Citrienfonds krijgen de projecten ondersteuning in projectmanagement, implementatie, verandermanagement, monitoring en kennisdeling. ZonMw gaf formeel akkoord op het programma.

De geselecteerde projecten:

Jij zorgt, AI noteert: Innovatieve registratie voor verpleegkundigen – LUMC & Haga Ziekenhuis; Ontlast verpleegkundigen door automatische verslaglegging via spraakherkenning en AI. Landelijk Netwerk voor bloedafname dichtbij huis – Radboudumc & alle UMC’s met regionale samenwerkingspartners; Realiseert een landelijk netwerk voor bloedafname buiten het ziekenhuis, dichtbij de patiënt. No-Show AI-model – UMC Utrecht & Diakonessenhuis; Voorspelt no-shows bij afspraken met behulp van AI, om verspilling van tijd en capaciteit te voorkomen. Laat zorgprofessionals zorgen en robots bezorgen! – Erasmus MC & Reinier de Graaf Gasthuis; Zet logistieke robots in voor intern transport, zodat zorgverleners zich kunnen richten op patiëntenzorg. Samen sterker: Verbeteren van zorgefficiëntie en werkplezier door naastenparticipatie – Amsterdam UMC & OLVG; Verhoogt werkplezier en efficiëntie door naasten actief te betrekken bij de zorg. Duurzame inzet van medici in diensturen – UMCG & Martini Ziekenhuis; Hervormt de nachtdienststructuur via samenwerking tussen specialismen om dienstbelasting te verlagen en inzetbaarheid te vergroten. De GOUD poli; Gespecialiseerde OUderenzorg Dichtbij poli – MUMC+ & Zorg In Ontwikkeling; Biedt gespecialiseerde ouderenzorg dichtbij huis via een geïntegreerde poli-structuur.

Sophiecentrum maakt werk van duurzame zorg

Verpleegkundige Renate de Jong werkt sinds 2019 op het Scopiecentrum, waar zij met ongeveer veertig collega’s streeft naar duurzamere zorg. Ze is lid van het Greenteam, dat actief verbeteringen doorvoert en collega’s bewust maakt van duurzaamheid. Renate ziet hoe groot de hoeveelheid afval op de afdeling is en gelooft dat duurzame zorg beter is voor milieu, gezondheid en kosten.

Er zijn al diverse maatregelen genomen: het aantal wegwerpbekertjes per onderzoek is verminderd van drie naar één, anti-schuimmiddel wordt nu met een herbruikbaar metalen bakje toegediend en kartonnen bakjes zijn vervangen door schoon te maken herbruikbare exemplaren. Ook wordt plastic afval gescheiden ingezameld. Het Greenteam stimuleert medewerkers om kritisch te kijken naar werkprocessen en ideeën te delen via een ideeënbus en nieuwsbrief. Deze kleine veranderingen vormen een basis voor grotere duurzame projecten in de toekomst.

Nieuwe leden RVS

De ministerraad heeft Cathalijne Dortmans en Pieter Barnhoorn benoemd als nieuwe leden van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) per 1 september 2025. Zij vervangen Pieter Hilhorst en Marleen Kraaij-Dirkzwager, die dan aftreden. Dortmans is zelfstandig strategisch adviseur en voormalig wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid in Helmond, met ruime ervaring bij verschillende overheidsinstanties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Barnhoorn is huisarts en seksuoloog, verbonden aan het LUMC, waar hij zich richt op zingeving en professionalisering in de zorg. Raadsvoorzitter Jet Bussemaker benadrukt dat zij met hun expertise de raad versterken en een waardevolle aanvulling vormen. De RVS, een onafhankelijke strategische adviesraad voor regering en parlement, telt tien leden. De benoemingen zijn bij koninklijk besluit vastgesteld en gelden voor vier jaar.

