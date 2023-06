Onderzoek laat zien wie baat heeft bij immunotherapie

Aangezien anti-PD1 de meest gebruikte behandelvorm voor immunotherapie is bij kankerpatiënten, kan een dergelijke behandeling elke dag de kwaliteit van leven van duizenden kankerpatiënten wereldwijd beïnvloeden, aldus de onderzoekers. De IcAR-technologie maakt het mogelijk om de functionaliteit van elk immuun-modulerend doelwit in de medische oncologie te meten.

Door deze technologie te gebruiken kunnen artsen voorspellen welke patiënten het best zullen reageren op immunotherapie en andere behandelingen. Zo kan worden voorkomen dat zij patiënten behandelen waarbij de behandeling niet effectief zou zijn en voor verbetering zou zorgen. Bij sommige patiënten blijkt immuuntherapie zelfs schadelijk te zijn. Dit kan worden toegeschreven aan de activatie van afweer-onderdrukkende cellen door de immuuntherapie. Het immuunsysteem speelt een cruciale rol bij het elimineren van tumorcellen.

Immunotherapie

De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Science Advances, met als titel ‘Functionele binding van PD1-liganden voorspelt de respons op anti-PD1-behandeling bij patiënten met kanker.’ Het onderzoek werd geleid door MD-PhD-student Bar Kaufman en masterstudent Orli Abramov, onder begeleiding van prof. Moshe Elkabets en prof. Angel Porgador van de Faculteit Gezondheidswetenschappen van de BGU, en in samenwerking met onderzoekers van het nabijgelegen Soroka-University Medical Center en Barzilai Medical Center in Ashkelon.

Bio-sensing technologie

De bio-sensing technologie, IcAR-PD1 genaamd, meet de bindende functionaliteit van PD1-liganden (PDL1 en PDL2) aan hun receptor PD1. Uit het onderzoek is gebleken dat het beoordelen van de functionaliteit van PD1-liganden een effectieve voorspeller is om te identificeren welke patiënten positief zullen reageren op anti-PD1 en baat zullen hebben bij deze behandeling.

In de toekomst kan de bioassay-technologie volgens het team gebruikt worden om reacties op andere ICI-therapieën te voorspellen en om op maat gemaakte, gepersonaliseerde ICI-behandelingsprotocollen te ontwikkelen. De belangrijkste voordelen van de IcAR-technologie zijn de nauwkeurigheid, gevoeligheid en logistieke eenvoud. Deze technologie maakt het mogelijk om grote hoeveelheden kankermateriaal te screenen zonder dat er verse biopsies of biologisch materiaal nodig zijn, waardoor het toegankelijk is voor medische zorg in Israël en daarbuiten. Door het oplossen van het logistieke knelpunt, wordt het diagnostische hulpmiddel voor artsen gemakkelijker in het identificeren van potentiële responders.

Game-changer

Porgador benadrukt dat de diagnostische test geen aanvullende biopsie vereist, omdat deze gebaseerd is op het gefixeerde tumorweefsel dat direct beschikbaar is voor kankerpatiënten vanuit de pathologieafdeling van hun medisch centrum. “De verwachting is dat de IcAR-technologie een game-changer zal zijn in de wereld van diagnostiek voor kankerbehandeling”, verklaarde Elkabets. “Het zal een nauwkeurige voorspelling mogelijk maken van de reactie van de patiënt op ICI-therapieën en heeft het potentieel om het leven van kankerpatiënten te verbeteren door effectieve behandelingsmogelijkheden op gepersonaliseerde wijze te identificeren.”