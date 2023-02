Onderzoek naar inzet Apple Watch bij AFib diagnose

De zoektocht naar (nieuwe) manieren om boezemfibrilleren (AFib) in een vroeger stadium op te sporen is een van de kerntaken van dr. Sebastiaan Blok en zijn collega’s bij Cardiologie Centra Nederland. “De Apple Watch is zo’n veelgebruikte, betrouwbare smartwatch voor mensen, dat we graag willen onderzoeken of dit device op grote schaal is in te zetten om de hartritmestoornis AFib vroegtijdig op te sporen”, aldus Blok. In de zomer van 2022 heeft Apple het functie voor het meten van de hartslag, die al geruime tijd onderdeel uitmaakte van de Apple Watch, uitgebreid met de ECG-app.

AFib diagnose met Apple Watch

Voor dit onderzoek is een gerandomiseerde gecontroleerde studie ontwikkeld. Die studie is onderdeel van het grotere initiatief HartWacht, het eerste eHealth-concept dat door alle Nederlandse zorgverzekeraars wordt vergoed.

Deelnemers aan het onderzoek moeten elke drie weken met de ECG-app op hun Apple Watch een ECG maken. Ook kunnen zij een ECG maken op momenten zij zelf klachten ervaren of wanneer het slimme horloge een onregelmatige hartslag detecteert. Als de metingen aantonen dat de deelnemen last heeft van boezemfiblleren, dan wordt direct contact opgenomen door de onderzoekers.

Eerste resultaat binnen drie weken

Na de start van het onderzoek duurde het amper drie weken voordat de eerste diagnose AFIb gesteld werd bij een van de deelnemers. Het is natuurlijk nog maar één zwaluw, en die maken doorgaans geen zomer. Maar dit eerste resultaat is uiteraard een goed teken van de meerwaarde die health wearables zoals de Apple Watch kunnen hebben bij het opsporen van hartklachten. En dat is precies wat CCN met dit onderzoek hoopt aan te tonen.

De onderzoekers hebben nu het plan opgevat om de mogelijkheden van de ECG-app verder te onderzoeken. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de optie om de ECG-app in te zetten voor het thuis monitoren van patiënten die die medicatie krijgen voor onregelmatig hartrime. Onderzocht wordt dan of het effect van die medicatie in de gaten gehouden kan worden met behulp van de ECG-app op de Apple Watch.

Daarnaast onderzoekt CCN of de Apple Watch mogelijk gebruikt kan worden om patiënten met hartfalen thuis (preventief) te monitoren. Er zijn veel kosten verbonden aan de behandeling van deze ziekte, mede daarom is het zinvol om voorspellende factoren voor de ontregeling van hartfalen te monitoren.