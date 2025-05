Onderzoek naar milieuvriendelijke zorg in het basispakket

Binnen het kaderprogramma Passende Zorg 2024 – 2028 opent ZonMw eind mei de subsidieronde ‘Onderzoeksmethodologie passende zorg – Ecologische duurzaamheid’. De oproep voor onderzoekers richt zich op de vraag hoe ecologische duurzaamheid beter kan worden meegenomen in het Nederlandse zorgstelsel. Het gaat specifiek om methodes om de impact van zorg op het milieu te meten en te verbeteren, binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de beweging naar 'passende zorg'.

De oproep richt zich zowel op praktische toepassingen – zoals hoe duurzaamheid een rol kan spelen bij het samen beslissen, in richtlijnen of bij zorginkoop – als op meer theoretische en conceptuele vragen. Onderzoekers worden uitgenodigd om nieuwe methoden te ontwikkelen of bestaande methodes verder uit te werken, zodat ecologische duurzaamheid een structurele plek krijgt binnen het pakketbeheer en de organisatie van zorg. Dit alles moet bijdragen aan ecologische duurzaamheid en aan groene en klimaatneutrale zorg.

Kaderprogramma Passende Zorg

Deze subsidieronde valt onder het kaderprogramma Passende Zorg. Om de kwaliteit van de zorg in Nederland in de toekomst te borgen, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. ZonMw draagt met kennis bij aan deze beweging. Hiermee wil het bijdragen aan zorg die niet alleen effectief is, maar ook relevant voor de patiënt of cliënt en doelmatig wordt uitgevoerd. Door deze waardegedreven aanpak kunnen zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokken partijen beter onderbouwde keuzes maken over welke zorg thuishoort in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De oproep wordt naar verwachting 28 mei 2025 gepubliceerd. Mensen die een aanvraag willen indienen kunnen vooraf ook een online informatiebijeenkomst bijwonen. Dat is op dinsdag 10 juni van 12:00 – 13:00 uur, aanmelden kan via deze link. De Teamslink naar de online omgeving waarin de bijeenkomst plaatsvindt, krijgen de mensen die zich hebben aangemeld op 9 juni. Mocht u vragen hebben, check dan de programmapagina voor meer contactmogelijkheden.

De oproep geldt voor in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen. Het totale beschikbare budget in deze subsidieronde is € 3.600.000, -. Per aanvraag is het maximale subsidiebudget € 300.000, - met een maximale loopduur van twee jaar.

Maatschappelijke uitdagingen

De aanleiding voor dit programma ligt in de grote maatschappelijke uitdagingen waar de Nederlandse zorg voor staat: een vergrijzende bevolking, toenemende chronische aandoeningen en personeelstekorten zetten de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg onder druk. Het kaderprogramma beoogt een gezamenlijke inspanning van zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiënten om zorg anders te organiseren.

Passende zorg vraagt om samenwerking en kennisdeling, waarbij gezondheid en functioneren van de patiënt centraal staan. Het ministerie van VWS heeft ZonMw daarom de opdracht gegeven dit programma uit te voeren, dat loopt tot en met 2028. Vorig jaar augustus heeft ZonMw nog subsidie toegekend aan zeventien projectgroepen subsidie uit de subsidieronde 2: ‘Nog meer implementatie van kennis en innovaties in de praktijk’