Onderzoek naar thuismonitoring tijdens zwangerschap bij MMC

Máxima MC (MMC) onderzoekt binnen het HASTA-project of zwangere vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap thuis bepaalde controles kunnen uitvoeren, in plaats van frequent naar het ziekenhuis te moeten komen. Dit zou niet alleen de vrijheid en tevredenheid van de zwangere vrouwen vergroten, maar ook bijdragen aan een efficiëntere inzet van zorgpersoneel.

In het ziekenhuis worden zwangere vrouwen met complicaties zoals zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging bij de baby of minder bewegingen intensief gemonitord, onder andere met een cardiotocogram (CTG) en het meten van vitale waarden zoals bloeddruk en temperatuur. Het huidige CTG-systeem werkt met knoppen op de buik die kunnen verschuiven, wat leidt tot signaalverlies en beperkte bewegingsvrijheid voor de zwangere vrouw.

HASTA-project

Binnen het HASTA-project wordt een nieuwe technologie getest: het elektrofysiologische CTG. Deze draadloze pleister registreert de elektrische signalen van het hart van moeder en kind, evenals de baarmoederactiviteit. Omdat de pleister stevig op de buik blijft zitten, kan de zwangere vrouw vrijer bewegen en wordt de registratie naar verwachting kwalitatief beter.

In het onderzoek ontvangen 60 zwangere vrouwen een koffertje met slimme meetapparatuur: een draadloze pleister verbonden met een tablet, een bloeddrukmeter en een thermometer. Ze voeren dagelijks zelfstandig metingen uit en vullen hun gegevens, klachten en zorgen in via een app. Zorgverleners kijken op afstand mee en bespreken de resultaten met de patiënt via een live verbinding.

Thuismonitoring voor zwangeren

Met deze nieuwe manier van thuismonitoren hopen de onderzoekers dat zwangere vrouwen zich meer betrokken voelen bij hun zorgproces. Tegelijkertijd wordt waardevolle informatie verzameld over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze technologie. Uiteindelijk is het doel om thuismonitoring in de toekomst veilig en haalbaar te maken als alternatief voor frequente ziekenhuiscontroles of opnames.

Het HASTA-project is een initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en richt zich op een gezonde start in de zwangerschap en vroege levensfase als basis voor gezond ouder worden. Het project maakt deel uit van e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center) en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Máxima MC Fonds en het TU/e Universiteitsfonds (UFe).

HASTA bestaat uit twee onderdelen: een onderzoek naar een slimme mat voor baby’s en een studie naar thuismonitoring bij zwangeren. Voor dit laatste onderzoek levert Nemo Healthcare kosteloos de benodigde apparatuur en draadloze pleisters.

Omdat veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens essentieel is, wordt – dankzij steun van het Máxima MC Fonds – een gespecialiseerde data-steward aangesteld. Deze rol waarborgt goed datamanagement, wat cruciaal is voor het verantwoord toepassen van innovaties in de zorg. Zo draagt HASTA bij aan betere zorg vandaag én aan de gezondheid van toekomstige generaties.

Zwangerschapsmonitoring en -begeleiding

In 2017 ontwikkelde het UMC Utrecht het SAFE@Home-platform. Dat platform biedt zwangere vrouwen met een verhoogd risico op hoge bloeddruk de mogelijkheid om thuis hun bloeddruk te monitoren. Deze aanpak vermindert de noodzaak voor frequente ziekenhuisbezoeken, wat zowel de zwangere vrouwen als hun gezinnen ten goede komt. Na positieve resultaten uit de pilotfase werd dat platform in 2021 landelijk uitgerold onder de naam SAFE@Home II. Onderzoekers verwachtten destijds al dat thuismonitoring uiteindelijk breder toepasbaar zou zijn voor andere zwangerschapscomplicaties.

In maart van dit jaar nam het OLVG ziekenhuis een nieuwe Patient Journey App voor Geboortezorg in gebruik. Die app biedt gedurende de hele zwangerschap informatie en ondersteuning en is een aanvulling op de persoonlijke begeleiding die zwangere vrouwen krijgen in het OLVG. Met de app ontvangen zwangere vrouwen wekelijks informatie die past bij hun fase in de zwangerschap. Denk aan folders, filmpjes en praktische tips. Ook krijgen ze, na het invullen van een vragenlijst, meldingen en adviezen over hun persoonlijke situatie.