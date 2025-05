Onderzoek naar voorspellende waarde ademtest bij epilepsie

Bij Kempenhaeghe wordt onderzoek gedaan of het mogelijk is epileptische aanvallen te voorspellen met een ademanalyse profiel. Daarbij wordt met name gekeken naar de meerwaarde van de zogenoemde eNose-technologie, een sensor waarmee vluchtige organische componenten (VOC’s) in uitgeademde lucht gedetecteerd kunnen worden. Het PROSE-onderzoek moet aantonen of aan de hand van veranderingen in het ademprofiel epileptische aanvallen voorspeld kunnen worden.

Voor dit onderzoek werkt Kempenhaeghe, expertisecentrum voor complexe epilepsie, slaapstoornissen, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en andere breingerelateerde stoornissen,samen met SEIN en New Life Wearables.

Ademmetingen

Binnen de Epilepsie Monitoring Unit (EMU) van Kempenhaeghe worden onder gecontroleerde omstandigheden ademmetingen verricht. Dankzij deze setting kunnen aanvallen nauwkeurig worden geregistreerd en gekoppeld aan ademdata. “Betrouwbare dataverzameling is essentieel voor de verdere ontwikkeling van deze technologie. Als we veranderingen in adem vroegtijdig kunnen linken aan aanvallen, ontstaat er perspectief op meer veiligheid en een betere levenskwaliteit voor mensen met epilepsie”, benadrukken hoofd Klinische Fysica Hans van Dijk en neuroloog dr. Richard Lazeron.

De ademanalyses worden uitgevoerd met de BreathPass, een slimme eNose ontwikkeld door New Life Wearables. Volgens CEO Maurik van den Heuvel bieden VOC-profielen waardevolle informatie over de gezondheidstoestand van een persoon. Door inzet van kunstmatige intelligentie kunnen patronen in adem worden herkend die mogelijk een aanval aankondigen. “De vluchtige organische componenten die we uitademen kunnen veel vertellen over onze gezondheid. Het ademprofiel verandert op een bepaalde manier als iemand ziek wordt. Met geavanceerde AI-technieken is het dan ook de bedoeling om patronen in de ademmetingen te identificeren, die mogelijk wijzen op een naderende aanval”, aldus Van den Heuvel.

Eerste resultaten

Tijdens het congres Update@Kempenhaeghe presenteerde Van den Heuvel de eerste resultaten van de PROSE-studie. Hoewel het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt, tonen de uitkomsten potentie. De gezamenlijke ambitie van Kempenhaeghe, SEIN en New Life Wearables is om de technologie verder te verfijnen en uiteindelijk beschikbaar te maken voor patiënten in de thuissituatie.

Met deze multidisciplinaire samenwerking zet de PROSE-studie een belangrijke stap in de richting van gepersonaliseerde aanvalsdetectie. Zo kan innovatieve ademtechnologie mogelijk bijdragen aan een voorspelbaarder en veiliger leven voor mensen met epilepsie.

eNose-technologie

De ontwikkeling van technologie waarbij informatie die in uitgeademde lucht ‘verborgen’ zit, gebruikt wordt voor het eerder of eenvoudiger herkennen van mogelijke aandoeningen is niet nieuw. Tijdens de coronapandemie werd onderzocht, met wisselend succes, of de eNose-technologie in staat is COVID-19 besmettingen te detecteren in de uitgeademde lucht van mensen, voordat de eerste klachten of symptomen van het virus zich aandienden.

Vorig jaar ontwikkelden Zuid-Koreaanse onderzoekers een innovatieve multi-sensortechnologie voor de vroege opsporing van longziekten zoals COPD, longfibrose en astma. Deze technologie integreert bestaande diagnostische hulpmiddelen—zoals een FeNO-meetapparaat, spirometer en stethoscoop—tot één draagbaar apparaat dat ademhalingsgegevens verzamelt en analyseert.