Onderzoek VanThuisUit: ouderen langer thuis, zorgkosten lager

Met zorgconcept VanThuisUit stelt tanteLouise de opname in het verpleeghuis van nu nog thuiswonende ouderen met minimaal negen maanden tot een jaar uit. De nieuwe aanpak, waarbij maximaal wordt ingezet op het trainen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers is volgens het onderzoeksbureau Significant aantoonbaar goedkoper dan de reguliere zorg en ondersteuning.

Geen verrassende uitkomst, stelt bestuurder Jan-Kees van Wijnen van de West-Brabantse zorgorganisatie in ICT&health 3. “Wij weten nu wat we eigenlijk al wisten. Wij hebben van meet af aan geloofd in dit concept en daar - in nauwe samenwerking met CZ zorgkantoor - maximaal op ingezet. Het is fijn dat onafhankelijk onderzoek daadwerkelijk inzicht geeft in de impact en de kosten van dit nieuwe zorgconcept tussen thuis en het verpleeghuis. Die kennis is van belang bij de verdere uitrol van dit concept binnen ons werkgebied.”

Zo lang mogelijk vitaal

De eerste locatie van VanThuisUit – ook de locatie van de studie - staat in Steenbergen. Gedurende de hele week biedt tanteLouise in het Dag & Doecentrum ondersteuning aan zo’n 70 deelnemers. De meesten van hen zijn 80 jaar of ouder en wonen nog zelfstandig. Het liefst blijven ze zo lang mogelijk vitaal met regie over het eigen leven. Wegens (beginnende) dementie of lichamelijke hulpvragen staan ze net voor of op de drempel van het verpleeghuis. Dat maakt enige mate van ondersteuning gewenst.



VanThuisUit voorziet daarin. Met een kennisplatform voor mantelzorgers, een uitleenbalie voor zorgtechnologie en met ondersteuning van de mensen thuis of in het Dag & Doecentrum. Sommige komen daar eens per week, anderen komen er elke dag voor een op hun maat gesneden activiteitenprogramma.

Stimuleren en motiveren

Wat VanThuisUit volgens Van Wijnen bijzonder maakt, is dat deelnemers ondanks hun dementie of lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk stimuleren en motiveren worden om in beweging te komen. Om samen actief naar buiten te gaan, maar net zo goed om een uurtje te lezen of te puzzelen om de hersenen te prikkelen.



Met deze multidisciplinaire aanpak – zo leert het onderzoeksrapport - stabiliseert tanteLouise de achteruitgang op een aantal wezenlijke risicofactoren (zoals eenzaamheid), maar wordt ook de toestroom van cliënten naar de verpleeghuizen gedempt. Significant becijfert op basis van alle beschikbare data dat bij twee derde van de deelnemers een uitstel van verpleeghuisopname ‘aannemelijk’ is van minimaal negen tot twaalf maanden.



Wat de zorgkosten betreft: die zijn ruim 60 procent lager dan bij opname in het verpleeghuis bij een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV5. Ook als dezelfde cliënt deelname aan VanThuisUit combineert met maximale thuiszorg, zijn de kosten substantieel lager, in dat geval naar schatting meer dan 30 procent.

Mensen centraal

Mooi, dat soort cijfers, belangrijk voor de bedrijfsvoering, maar tanteLouise gaat het in eerste instantie toch altijd om de mensen, zowel de deelnemers als de eigen medewerkers. Die maken uiteindelijk het verschil. Dus kijken de medewerkers - of dat nu de verpleegkundige Active Ageing of de Social Worker is - niet alleen naar wat de deelnemer mankeert, maar meer nog naar de mens erachter, zegt geriatrisch consulent Corine Bosters. “Draaien we aan de knoppen van het ziektebeeld of is iemand beter af met een meer sociale benadering? Het is de kunst om de juiste bouwstenen te combineren.”

