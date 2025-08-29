Online CGT effectief bij boulimia en vergroot toegang tot zorg

Een internationale groep onderzoekers heeft aangetoond dat online cognitieve gedragstherapie (CGT) een effectieve behandeloptie is voor mensen met boulimia nervosa (BN). De studie is de eerste in Azië die de effectiviteit van begeleide internet-gebaseerde CGT (ICGT) aantoont voor deze doelgroep.

BN is een ernstige psychische aandoening, gekenmerkt door terugkerende eetbuien, gevolgd door compenserend gedrag zoals braken, vasten of overmatig sporten. De stoornis treft met name jonge vrouwen en ontstaat vaak in de tienerjaren. Zonder behandeling kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten ontstaan, variërend van uitdroging en hartritmestoornissen tot depressie en angststoornissen.

Alternatief voor face-to-face therapie

Traditionele face-to-face therapie is effectief, maar niet voor iedereen toegankelijk. Patiënten die in afgelegen gebieden wonen of kampen met tijdgebrek, vinden moeilijk hun weg naar specialistische zorg. ICGT kan hierin een belangrijke rol spelen.

Het onderzoek, geleid door dr. Sayo Hamatani van de Universiteit van Fukui (Japan), omvatte 61 vrouwen tussen de 13 en 65 jaar. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een controlegroep die reguliere zorg ontving, of aan een interventiegroep die 12 weken lang online CGT volgde. De digitale behandeling bestond uit modules die waren afgestemd op de Japanse context en werd begeleid door therapeuten via een online platform.

Veelbelovende resultaten online therapie

De resultaten, gepubliceerd in JAMA Network Open, zijn veelbelovend: vrouwen in de ICGT-groep rapporteerden gemiddeld tien eetbui-/braakepisoden minder dan de controlegroep. Bovendien steeg het percentage deelnemers dat als hersteld werd beschouwd van 13% (reguliere zorg) naar 55% (ICGT). Meer dan 75% van de deelnemers gaf aan opnieuw voor het programma te kiezen bij toekomstige hulpvragen.

Volgens dr. Hamatani verlaagt digitale therapie de drempel tot zorg en ondersteunt het vroege interventie, wat cruciaal is voor herstel. De onderzoekers pleiten voor integratie van ICGT in het reguliere zorgaanbod, mede ondersteund door verzekeraars.

Deze studie onderstreept het groeiende belang van digitale zorgtoepassingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Door innovatieve e-health-oplossingen zoals ICGT beschikbaar te stellen, kunnen patiënten sneller, laagdrempeliger en effectiever worden behandeld. Het biedt niet alleen een oplossing voor mensen zonder toegang tot gespecialiseerde zorg, maar draagt ook bij aan een meer gelijkwaardige, toekomstbestendige GGZ.

Meerwaarde e-health

Eerder bleek uit een promotieonderzoek al dat e-health een waardevolle aanvulling bij de behandeling van eetstoornissen is. Promovendus Pieter Rohrbach toonde aan dat online interventies, dankzij anonimiteit, laagdrempeligheid en bereikbaarheid, mensen sneller met hulp in contact kunnen brengen, wat cruciaal is gezien de vaak lange wachttijden en psychosociale drempels.

Een ander onderzoek, daterend uit 2022, concludeerder eveneens dat online cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief is bij de behandeling van eetbuistoornissen, met name in de vorm van het programma BEDonline. Deze digitale therapie, gebaseerd op CGT-Enhanced, duurt twaalf weken en combineert online opdrachten met wekelijkse telefonische begeleiding. Onderzoek van Bernou Melisse (Novarum) toont aan dat de resultaten vergelijkbaar zijn met reguliere CGT, die normaal uit 24 face-to-face sessies bestaat.