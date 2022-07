Online cursus over meldcode voor verloskundigen

In de nieuwe cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ wordt uitgelegd hoe verloskundigen kwetsbare en onveilige situaties kunnen signaleren en bespreken. Tevens komt aan de orde hoe de ouders kunnen worden ondersteund en op welke manier een verloskundige, als de zorgen blijven bestaan, op de juiste manier volgens de stappen van de KNOV-meldcode kan handelen.

Beroepsgroepen hebben eigen meldcode

Organisaties in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie zijn verplicht een meldcode te hebben. Professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode van de eigen organisatie. Denk aan mishandeling, onveilige situaties, incest of uithuwelijking. Professionals met een meldcode, spelen een belangrijke rol om dit soort geweld te voorkomen of te stoppen. Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen meldcode met normen die bij de betreffende beroepsgroep passen. Zo ook de KNOV, de beroepsorganisatie voor verloskundigen.

Zorgen over onveilige situaties

Juist verloskundigen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van onveilige situaties. Zij zijn nog voordat het kind geboren is in staat om onveilige signalen te herkennen. Ook bijvoorbeeld omdat een de moeder vanwege de vertrouwensband wellicht eerder vertelt over haar angsten en zorgen. Als er daadwerkelijk wat aan de hand is, kunnen de aanstaande moeder en partner al vroeg passende ondersteuning krijgen en kan er veel narigheid voorkomen worden. De zorgen van een verloskundige kunnen bijvoorbeeld gaan over de veiligheid van de moeder en haar kind. Het is belangrijk dat een verloskundige in die situatie precies weet hoe te handelen.

Eerste- en tweedelijns verloskundigen

De online cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ helpt om vanaf de signalering de juiste stappen te zetten. Dat is belangrijk omdat het herkennen van risicofactoren of signalen van mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld heel lastig kan zijn. En hoe zit het eigenlijk precies met de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als klinisch verloskundige ten opzichte van de gynaecoloog? De nieuwe online cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ geeft antwoorden op al die vragen en duurt circa 2 uur.



De online cursus is ontwikkeld door Augeo Foundation in samenwerking met de KNOV voor eerstelijns en tweedelijns verloskundigen. Onlangs presenteerde Augeo ook een generieke e-learning voor álle beroepsgroepen met een meldcode, omtrent het signaleren van schadelijke praktijken die samenhangen met cultuur en traditie. Denk aan zaken als eerwraak, uithuwelijking of genitale verminking zoals meisjesbesnijdenis.