Online keuzekaarten stimuleren samen beslissen

Patiënten worden steeds mondiger. Een ontwikkeling die door vrijwel alle zorgverleners toegejuicht wordt. Voor patiënten is online al heel veel informatie te vinden over ziektes, verschijnselen en bijwerkingen. Om te voorkomen dat zij verkeerd geïnformeerd worden, is het belangrijk de informatievoorziening goed te structureren. Veel zorginstellingen bieden daarvoor zowel online als offline de nodige voorzieningen.

Toch bleek enkele maanden geleden, uit onderzoek van het Nivel, dat samen beslissen in de praktijk nog vaak lastig is. Met name omdat patiënten zich toch nog niet altijd betrokken voelen bij het kiezen voor een behandeling. Dat is nu precies waar de keuzekaarten in beeld komen.

Keuzekaarten op thuisarts.nl

Thuisarts.nl is voor wat betreft de online informatievoorziening naar zowel patiënten als artsen al lang geen onbekende meer. Daar vinden patiënten betrouwbare, door artsen samengestelde, informatie over honderden aandoeningen, van aambeien tot zwangerschapsdiabetes. Nieuw op thuisarts.nl zijn de keuzekaarten. Die worden ontwikkeld door het NHG samen met medisch specialisten en patiëntenorganisaties. Inmiddels staan er al een kleine 50 online.

Op een keuzekaart vinden arts en patiënt een onafhankelijk overzicht van alle behandelingen. Die informatie helpt zowel de patiënt als arts om samen een weloverwogen keuze te maken voor de behandeling die het best past bij de patiënt. Naar het gebruik van de keuzekaarten is binnen ziekenhuizen al onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat bijna 90 procent van de artsen die er gebruik van maken, de keuzekaarten bij collega’s aanbevelen.

Van keuzetabel naar keuzekaart

Voordat de online keuzekaarten ontstonden, konden huisartsen beschikken over zogenoemde keuzetabellen. Voor medisch specialisten waren dat de consultkaarten. Die twee ‘initiatieven’ zijn nu dus verenigd in de keuzekaarten. Deze online kaarten worden ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en de informatiebehoefte van patiënten.

In gesprekken met patiënten waarbij de keuzekaarten gebruikt worden, komen alle voor- en nadelen van beschikbare behandeltrajecten en andere opties aan bod. Dat geeft zowel arts als patiënt een compleet beeld van alle mogelijkheden. Een groot voordeel is dat de arts ook precies weet wat een patiënt belangrijk vindt.

“Ook mogelijkheden die op dit moment (nog) niet of niet meer aan de orde zijn, worden meegenomen, waardoor we geen opties over het hoofd zien. En dat merk je daarna ook nog, doordat patiënten beter zijn geïnformeerd, zekerder zijn van hun besluit en later bijvoorbeeld ook minder vaak terugkomen met vragen of twijfels”, aldus Huisarts Lia Boelman.