Online leefstijlprogramma voor afvallen biedt gepersonaliseerde zorg

Het digitale leefstijlprogramma SLIMMER Online, ontwikkeld door GGD Noord- en Oost-Gelderland en Ancora Health, is sinds de opname in het basispakket eind 2024 beschikbaar voor volwassenen met overgewicht en obesitas in heel Nederland. De digitale interventie biedt gepersonaliseerde leefstijlzorg, ondersteund door meer dan 2.000 artsen, en speelt in op de groeiende behoefte aan toegankelijke, flexibele zorg. Met name moeilijk bereikbare doelgroepen – zoals jonge werkenden, ouders of inwoners van zorgarme regio’s – profiteren van het programma, dat ook speciaal ingerichte groepen biedt voor jongvolwassenen en Engelstaligen.

Via de app van Ancora Health krijgen deelnemers wekelijks begeleiding van een multidisciplinair team van leefstijlprofessionals. Deelnemers worden ondersteund via videoconsulten, chat, e-learnings, een peer community en slimme gedragsprikkels. Door integratie van wearables wordt de voortgang nauwkeurig gevolgd. Elke deelnemer start met een biopsychosociale intake, waardoor maatwerk mogelijk is. De app past zich dynamisch aan op gedrag en voorkeuren, gericht op duurzame gedragsverandering.

SlIMMER afvallen

De eerste resultaten zijn veelbelovend. De helft (50%) van de deelnemers realiseert een gewichtsverlies van 5 tot 20 procent zonder medicatie, terwijl het uitvalspercentage onder de 10 procent blijft. Deelnemers melden positieve veranderingen in eet- en beweegpatroon en een daling van stressniveaus. Het SLIMMER Online-programma is een digitale gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die deelnemers ondersteunt bij het ontwikkelen en behouden van gezondere gewoonten. Het programma bestaat uit drie overzichtelijke stappen:

Deelnemers beginnen met een bezoek aan hun huisarts of praktijkondersteuner om een verwijsbrief te verkrijgen. Na ontvangst van deze verwijzing wordt een persoonlijk account aangemaakt op het Ancora-platform. Deelnemers vullen een intakevragenlijst in en plannen een eerste online gesprek om het programma te starten. Gedurende de eerste zes maanden volgen deelnemers wekelijks groepssessies en hebben zij individuele gesprekken met een leefstijlcoach. Deze sessies behandelen onderwerpen zoals voeding, beweging, slaap en stressmanagement. Het programma is volledig digitaal en wordt ondersteund via de Ancora-app, die ook tips biedt voor lokale activiteiten om de nieuwe gewoonten in het dagelijks leven te integreren. Na de intensieve fase werken deelnemers samen met hun groep aan het volhouden van de gezonde gewoonten. Via de Ancora-app blijven zij hun voortgang bijhouden en in contact met hun leefstijlcoach. De app biedt continue inspiratie en ondersteuning om de behaalde resultaten op lange termijn te behouden.

Dit gestructureerde programma biedt een flexibele en toegankelijke manier om duurzame leefstijlveranderingen te realiseren, ondersteund door digitale middelen en persoonlijke begeleiding.

Bredere netwerkaanpak

SLIMMER Online sluit aan bij een bredere netwerkaanpak. Samen met meer dan 30 regionale coördinatoren, gemeenten en GGD’s wordt gewerkt aan lokale inbedding van het programma. Buurtsportcoaches zorgen voor aansluiting met het lokale sport- en beweegaanbod, waarmee de digitale zorg naadloos verbonden wordt met het sociale domein.

Volgens prof. dr. Hanno Pijl (LUMC) is de kracht van SLIMMER Online de datagedreven, persoonlijke benadering. “De combinatie van gedragsinzichten, digitale coaching en zorg-op-maat maakt deze interventie tot een krachtig instrument in de strijd tegen leefstijlgerelateerde aandoeningen.” Dr. Ellen van Dongen, projectleider SLIMMER, benadrukt: “SLIMMER Online biedt een laagdrempelig en effectief alternatief voor traditionele leefstijlprogramma’s. Het programma laat zien hoe digitale innovaties bijdragen aan gezondere levens en duurzame zorg.”

Digitale leefstijlinterventies succesvol

Deze aanpak illustreert hoe digitale leefstijlinterventies schaalbaar én persoonlijk kunnen zijn, en daarmee waardevol bijdragen aan het preventieve zorglandschap van de toekomst. Al vóór de coronapandemie vormden online gezondheidsprogramma’s voor gewichtsverlies een snelgroeiende markt, gedreven door de wereldwijde toename van leefstijl gerelateerde aandoeningen zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Digitale programma’s, vaak ondersteund door smartphone-apps, bieden gebruikers gepersonaliseerde coaching, voedingsadvies en gedragsbegeleiding. De nabijheid en gebruiksvriendelijkheid van smartphones maken frequente interactie mogelijk, zoals het bijhouden van eetgewoonten via foto’s en directe feedback van coaches.

In 2023 rapporteerde het RIVM dat gecombineerde leefstijlinterventies een effectief middel zijn om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. In de periode tussen 2019 en 2023 waren, zo bleek uit de rapportage, 2019 ruim 121.000 Nederlanders gestart met GLI-programma’s. Deelnemers verloren gemiddeld 5 procent aan gewicht en verminderden hun buikomvang eveneens met bijna 5 procent. Daarnaast steeg hun ervaren kwaliteit van leven met 13 punten op een schaal van 0 tot 100. Die resultaten waren grotendeels onafhankelijk van het gebruik van gewichtsverlagende medicatie. De GLI-programma’s, zoals CooL, BeweegKuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging, worden vergoed vanuit de basisverzekering en richten zich op duurzame gedragsverandering door middel van coaching op voeding, beweging en mentale gezondheid.