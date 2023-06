BovenJan: nieuw online platform voor mentale ondersteuning

In Nederland hebben 280.000 mensen een ernstige, psychische aandoening. Dat brengt met zich mee dat er ongeveer een miljoen naaste familieleden zijn die mantelzorgen. Vaak zijn zij zwaarbelast en vinden ook zij het fijn om hun ervaringen te delen. Dat kan sinds vorige week op het online platform BovenJan. BovenJan is een initiatief van MND Ypsilon en Plusminus. Mind Ypsilon steunt, adviseert, informeert en vertegenwoordigt familieleden en naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. En komt op voor hun belangen. Het is een plek waar je vragen kunt stellen en samen kennis of ideeën kunt delen. Verbinding is op BovenJan het sleutelwoord. Plusminus is een vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten.

e-Community is motor platform

“Het is dus niet voor niets dat de eCommunity de motor van het kennisplatform is. Ook het nieuwe logo, dat we naar buiten hebben gebracht, symboliseert de verbinding die we willen creëren”, voegt Stavenuiter toe.

Naast de mogelijkheid om contact te maken met lotgenoten vind je op de website een kennisbibliotheek met informatie over verschillende, psychische aandoeningen. Via het eSpreekuur kunnen mensen hun vragen stellen en vind je er een hulplijn buiten het platform.

Door het hele land zijn er meer online samenwerkingsplatformen. Zo is er het GZ-punt en in

Noord-Limburg werken GGZ en huisartsenpraktijken samen op het gebied van online geestelijke gezondheidzorg in Provicio.

Werk in uitvoering

De ontwikkeling van BovenJan stopt niet met de lancering van het nieuwe, online platform. De komende tijd werken Ypsilon en Plusminus achter de schermen door om het platform verder te verbeteren. Er worden nog meer onderwerpen en groepen aan het platform toegevoegd. Omdat BovenJan volgens Stavenuiter ‘niet het zoveelste eilandje’ wil worden, proberen ze andere organisaties aan te haken en mee te laten doen in de ontwikkeling van het online kennisplatform BovenJan.