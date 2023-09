Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties

Doordat de staaroperaties nu in een andere ruimte op het operatiecomplex plaatsvinden, is er meer ruimte vrij voor andere operaties. Oogheelkundige operatieassistenten Jantina Bondt en Lisa Dijkhuizen voeren samen met hun collega’s drie dagen per week staaroperaties uit met de SurgiCube. Bij de SurgiCube is een kleine zone steriel, namelijk zo’n 1,5 vierkante meter.

“We opereren zo’n 13 tot 18 patiënten per dag. Het tempo ligt hoog en dat vinden we allebei prettig werken. De patiënten die we opereren, krijgen plaatselijke verdoving en zijn dus bij kennis en aanspreekbaar. We hebben kort contact met ze, maar wel op een belangrijk moment. Er is snel resultaat, want de operaties duren slechts 10 tot 20 minuten”, vertelt Lisa Dijkhuizen.

Soms onder narcose

De meeste patiënten die voor een staaroperatie naar het Ommelander Ziekenhuis komen krijgen een plaatselijke verdoving. Dat kan niet voor iedere patiënt. In dat geval worden patiënten onder narcose in de operatiekamer behandeld. Het gaat met name om patiënten die lichamelijke beperkingen hebben en daardoor niet ver genoeg plat kunnen liggen of niet rustig kunnen liggen.

Ook patiënten met een mentale beperking worden in sommige gevallen onder algehele narcose geopereerd. Bij staaroperatie is het heel belangrijk dat de patiënt geen grote bewegingen maakt. Daarop moet een oogarts kunnen vertrouwen tijdens het opereren.

Staaroperaties en samenwerking

Doordat de bewegingsruimte van de SurgiCube beperkt is en er veel operaties achter elkaar plaatsvinden, is een goede samenwerking noodzakelijk. Tijdens iedere operatie zijn er meerdere mensen betrokken: een oogarts die de operatie uitvoert en twee operatieassistenten, waarbij de ene de instrumenten aangeeft en de ander omloopmedewerker is. Materialen worden op de juiste manier steriel aangegeven en materiaal en apparatuur wordt door de omloopmedewerker aangesloten.

Andere innovaties

Naast de beperking in werkruimte met de SurgiCube die daardoor meer ruimte overlaat voor andere operaties, zijn er ook andere, innovatieve tools voor staaroperaties in ontwikkeling. Zo heeft als eerste ziekenhuis in de Benelux het Oogziekenhuis Rotterdam begin 2022 een nieuwe phacomachine voor staaroperaties getest.

Het ziekenhuis was daarvoor benaderd door de fabrikant van de machine, ZEISS. De innovaties van de nieuwe phacomachine voor staaroperaties zorgen voor minder schade aan het hoornvlies en kunnen ertoe bijdragen dat patiënten na een operatie sneller herstellen.