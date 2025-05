Operatierobot leidt tot verbeterde patiëntenzorg

Het ziekenhuis Antonius in Sneek gaat de operatierobot Da Vinci Xi inzetten bij operaties om de patiëntenzorg verder te verbeteren. Met de operatierobot kunnen nauwkeurige kijkoperaties worden uitgevoerd waarbij de snijwonden minimaal blijven. Dat betekent voor de patiënt minder pijn, minder bloedverlies en sneller herstel. Door de inzet van de operatierobot hoeven mensen ook vaak minder lang in het ziekenhuis te verblijven.

"De operatierobot stelt ons in staat om complexe ingrepen via kleine incisies uit te voeren, wat de veiligheid en het comfort voor de patiënt vergroot. De arts blijft altijd zelf aan het roer – de robot ondersteunt, maar vervangt ons niet”, licht chirurg Thijs Brandsma toe. De operatierobot heeft vier mechanische armen die worden bestuurd via een console. Dankzij driedimensionale, sterk vergrote beelden en uiterst precieze bewegingen kunnen chirurgen nu ook met minimale belasting voor de patiënt operaties uitvoeren op moeilijk bereikbare plekken. De robot zorgt ervoor dat gezond weefsel zoveel mogelijk gespaard blijft. Ondanks de hoge investering biedt de technologie volgens het ziekenhuis op termijn duidelijke voordelen voor zowel patiënten als zorgverleners.

Andere specialismen

Tijdens de bouw van het nieuwe operatiecomplex tussen 2022 en 2024 werd al rekening gehouden met de komst van deze robot, wat past bij de vernieuwingsambitie van het ziekenhuis. De operatierobot wordt in eerste instantie ingezet bij complexe operaties in het buikgebied, zoals bij blaaskanker en darmkanker. Later wordt dit uitgebreid naar andere specialismen zoals gynaecologie. Met deze innovatie versterkt Antonius zijn regionale rol in hoogcomplexe zorg en benadrukt het ziekenhuis zijn toewijding aan veilige, innovatieve en patiëntgerichte zorg.

Ook het Amsterdam UMC investeert in de toekomst van minimaal invasieve chirurgie met de ingebruikname van twee nieuwe Da Vinci Xi-operatierobots op de locaties AMC en VUmc. Hiermee beschikt het academisch ziekenhuis voortaan over vier van deze geavanceerde systemen. Waar operatierobots voorheen voornamelijk werden ingezet bij urologische ingrepen, breidt de toepassing zich nu uit naar long-, hart-, bekken- en darmchirurgie, evenals lever- en pancreasoperaties, niertransplantaties en gynaecologische procedures.

Samenwerking

Dit betekent dat er nu en in de toekomst meer operatierobots nodig zullen zijn. De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse ziekenhuizen operatierobots aangeschaft. Vaak wordt gekozen voor een systeem van Da Vinci. Zo werd bij Tergooi MC begin dit jaar de eerste patiënt geopereerd met de nieuwe Da Vinci X operatierobot. In dit geval ging het om een operatie aan de nieren waarbij een kwaadaardig gezwel werd weggehaald. Het Tergooi MC is niet het eerste ziekenhuis dat met de robot werkt. De komst van de operatierobot heeft volgens de behandelaren veel voordelen als het gaat om de nauwe samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen.