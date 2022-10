Operatierobot Rosa nu ook bij Orthoparc

Orthoparc is de tweede Nederlandse zorginstelling waar operatierobot ROSA van Zimmer Biomet haar intrede gemaakt heeft. De eerste werd deze zomer, nog niet zo heel lang geleden dus, in het Orthopedisch Centrum van het Zuyderland geïntroduceerd.

Operatierobot ROSA betekent voor Orthoparc dat een volgende stap gezet wordt op weg naar het realiseren van haar missie: met Innovatieve Orthopedie de toegevoegde waarde voor de patiënt zo groot mogelijk maken.

Meer precisie met operatierobot

De robot zorgt tijdens de plaatsing van een knieprothese voor de exacte uitlijning van de kunstknie, zodat de patiënt na de operatie een recht been heeft. Daarvoor is een zo exact mogelijke uitlijning en plaatsing van groot belang. De robot houdt tijdens de berekening en procedure onder andere rekening met het kniegewricht van de patiënt en de sterkte van de kniebanden.

Een hogere precisie zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van leven ná de operatie. Dankzij de operatierobot duurt de operatie ook korter. Daarnaast zorgt meer precisie ook ervoor dat minder (of geen) onnodig bot weggenomen wordt. Patiënten kunnen zo sneller herstellen en hoeven korter in het ziekenhuis te verblijven.

Dagbehandeling protheseplaatsing

Orthoparc zet op dat gebied – het verkorten van de duur van de ingreep – nog een innovatieve extra stap. “We hebben het traject voor patiënten die een knieprothese nodig hebben opnieuw vormgegeven. Hiervoor maken we gebruik van de meest innovatieve technieken waardoor de duur van een operatie korter is en de prothese optimaal in het been van de patiënt terechtkomt”, vertelt Drs. Saskia Boekhorst. Zij is als orthopedisch chirurg bij Orthoparc gespecialiseerd in knieën.

Orthoparc is de eerste kliniek, gespecialiseerd in knie- en heupoperaties, in Europa waar volledige protheseplaatsingen in dagbehandeling worden uitgevoerd. “We combineren een dagbehandelingsprogramma met een zo exact mogelijke plaatsing van de prothese”, aldus de chirurg.