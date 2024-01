Opleiding digitale zorg van de OU en Zuyderland

Op korte termijn zullen de eerste zorgprofessionals van het Zuyderland starten met het online leerprogramma ‘Digitale transformatie in de zorg’ dat door de Open Universiteit (OU) in samenwerking met het ziekenhuis ontwikkeld is. Uiteindelijk zullen 100 medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum deze online bijscholing gaan volgen. Het online bijscholingsprogramma voor digitale zorg is het eerste resultaat van de samenwerkingsovereenkomst die de OU en Zuyderland in 2022 ondertekenden. Doel van die samenwerking is om via onderwijs en onderzoek te werken aan oplossingen voor de drie uitdagingen in de zorg: de toenemende zorgvraag door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelskrapte.

Digitale zorg

Zowel de OU als het Zuyderland zijn ervan doordrongen dat digitale zorg een belangrijke oplossing is om met een beperkte capaciteit toch op een prettige manier kwaliteitszorg te blijven verlenen. Mede daarom is digitalisering van zorg ook al geruime tijd een strategisch speerpunt van het ziekenhuis. Onlangs slaagde een plan van het Limburgse ziekenhuis voor grootschalige digitale zorgtransformatie nog met succes de snelle IZA-toets.

“De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet. Van onze ziekenhuisconsulten is al 25 procent digitaal en honderden patiënten maken gebruik van e-health toepassingen voor thuismonitoring. Verder openen we in onze ziekenhuislocaties in Heerlen en Sittard-Geleen binnenkort een DigiPunt waar bezoekers en medewerkers terecht kunnen met vragen over digitale zorgtoepassingen”, zegt Ed Zelissen, manager Zuyderland Academie en Zorgkwaliteit van Zuyderland.

Online leerprogramma’s

Feit is echter ook dat digitale zorg om andere vaardigheden vraagt en verschillende opleidingsbehoeften nodig zijn. “Al deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden en kennis. En dan bedoel ik niet alleen digitale vaardigheden, maar ook kennis over verandermanagement dat nodig is voor de ontwikkeling en integratie van digitale zorgtoepassingen, en voor het creëren van een breed multidisciplinair draagvlak”, aldus Zelissen.

Om daarop in te springen de Open Universiteit naast flexibele bachelor- en masteropleidingen ook korte online leerprogramma’s aan voor bij- en nascholing. Het programma Digitale transformatie in de zorg is een pilotproject dat naadloos past binnen de Zuyderland-strategie om zorg zo thuis mogelijk te organiseren.

“Het programma is gestoeld op wetenschap maar toch praktisch ingestoken. Alle betrokken docenten hebben binding met de zorg en weten uit ervaring wat belangrijk is voor ziekenhuismedewerkers om te leren. In grote lijnen: dat wat er allemaal komt kijken bij het implementeren van een digitale zorginnovatie. Van vergoedingen voor digitale zorg tot het waarborgen van privacy en het opzetten van thuismeten. Het idee is dat je zeventig procent van wat je leert direct kunt toepassen in de eigen zorginstelling”, vertelt Bart Frijns, decaan van de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit.

Enthousiasme onder medewerkers

Inmiddels wordt het eerste online bijscholingsprogramma voor digitale zorg, ‘Digitale transformatie in de zorg’ ak breed aangeboden aan alle Zuyderland-medewerkers. En er is ook al een groep enthousiaste arts-assistenten die aangegeven hebben dat ze de online opleiding willen aan volgen. “We merken dat de nieuwe generatie zorgprofessionals zeer ondernemingsgezind is en bijzonder gemotiveerd om praktisch aan de slag te gaan met nieuwe digitale toepassingen.’heeft de eerste groep arts-assistenten van het Zuyderland”, aldus Zelissen/

Binnen de ontwikkelde modules komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals digitaal ondernemerschap. Die module staat onder leiding van Janneke Tettero en Daan Dohmem, die naast hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg aan de Open Universiteit ook de oprichter van Luscii is. De andere drie modules zijn: Effectief innoveren in de zorg, Compliance in de digitale zorg en Telemonitoring vanuit het ziekenhuis. Alle modules zijn ook los te volgen. Op termijn komt het leerprogramma Digitaal zorgondernemerschap ook beschikbaar voor andere zorginstellingen.