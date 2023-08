Opschalen innovaties vraagt om samenwerking en uitproberen

Van den Bosch vertelt dat er voor het OLVG geen ontkomen aan was om innovaties op te schalen: “Door COVID moesten we wel. Binnen de bestaande structuren hebben we als de bliksem zaken opgetuigd om mensen zo goed als mogelijk te kunnen helpen. Met behulp van onze app Luscii hebben we doelgericht een coronacheck-app gebouwd.”

Na een week kei- en keihard werken was de coronacheck-app klaar. Binnen twee weken werd de app gebruikt binnen de andere ziekenhuizen van samenwerkingsverband Santeon en bij UMC Utrecht. Uiteindelijk gebruikten 130.000 tot 160.000 mensen verspreid over Nederland de app.

“Digitale innovaties snel uitrollen is dus mogelijk”, schetst Van den Bosch. “Als het moet, dan kan het. Ook buiten de muren van je eigen ziekenhuis en je eigen regio. Belangrijk detail is dat we in dit geval meer dan misschien normaal de klantgerichtheid in het vizier hadden. Voor wie maken we het en wat wil de gebruiker: dat zijn vragen die belangrijk waren voor het succes van de app. Klantgerichtheid centraal stellen was altijd voorbestemd voor grote bedrijven buiten onze sector. Neem een bedrijf als bol.com. Die zijn al veel verder daarmee, dat vind ik een mooi voorbeeld.”

Output in plaats van outcome

Hoewel Weijers nu COO van bol.com is, kan hij meepraten over de zorgwereld. Zo was hij eerder Executive Vice President/CEO Benelux and France bij Mediq. Deze organisatie stelt hulp aan patiënten centraal en voorziet in medische hulpmiddelen en innovatieve zorgoplossingen. Wat hem opvalt, is dat zorg nu nog vaak output-gefinancierd wordt en er niet wordt gekeken naar outcome.

“Het maakt niet uit hoeveel codes je bouwt of hoeveel hippe features je creëert. De centrale vraag is: ‘Welke problemen worden hiermee opgelost?’. Het zit helaas in ons zorgsysteem om juist de output te belonen. Dat feit heeft invloed op het opschalen van innovatie. Willen we de zorg betaalbaar houden en innovatie opschalen dan moeten we omdenken van output naar outcome. Moeten we zorgen dat ieder patiënt op het spreekuur komt, of kunnen we daarin een prioritering aanbrengen? Of misschien wel een andere manier vinden om die patiënten te zien of te spreken of kunnen ze zelf hun scores bijhouden?”

