Optimale uitwisseling van medische gegevens in Noord-Nederland

Onlangs gaf het ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg) formeel opdracht tot het bouwen van een Zorgviewer, waarmee het mogelijk zal zijn alle zorginhoudelijke gegevens over patiënten en cliënten te delen in een compleet digitaal patiënt- en cliëntdossier.

Gezamenlijke uitwisseling medische gegevens

Dat betekent niet dat er daarmee een extra medisch dossier komt, maar wel een gezamenlijke uitwisseling. Van huisarts tot verpleeghuisarts, van verloskundige tot gynaecoloog, van psychiatrisch verpleegkundige tot psychiater, van ambulanceverpleegkundige tot anesthesioloog. Zij kunnen wanneer de Zorgviewer gebouwd, is zorg verlenen op basis van álle informatie die er beschikbaar is: actuele bloedwaarden, allergieën, behandelwensen en -grenzen en medische historie.

“Als CMIO’s uit de Noordelijke zorgorganisaties zijn we ervan overtuigd dat we de zorg in zorgnetwerken of (regionale) zorgpaden moeten verlenen om inwoners van de beste zorg te kunnen voorzien. Een gezamenlijke informatievoorziening -in de vorm van de Zorgviewer- is daarvoor essentieel”, vertelt reumatoloog Dan Zhang. Naast haar werkzaamheden als reumatoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden is Zhang chief medical information officer (CMIO) en slaat zij de brug tussen de medische wereld en de wereld van de technologie.

Extra tijd en aandacht

Meer tijd voor primaire zorgtaken, is wat ook Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en CMIO bij Dokter Drenthe van de Zorgviewer verwacht. “Als huisartsen krijgen wij veel gegevens van veel verschillende zorgverleners toegestuurd. Ouderwetse brieven op papier, digitale brieven in een Word-document of een pdf’je, diagnostiek op dvd, mails. En deze komen ook nog eens via verschillende kanalen binnen. Het is dus vaak een behoorlijke puzzel om alle informatie van een patiënt in beeld te krijgen. En dat kost veel tijd en die tijd besteden we veel liever aan extra zorg en aandacht voor onze patiënten.”

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, bestuurder bij het Universitair Medisch Centrum Groningen ziet eveneens uit naar de totstandkoming van de Zorgviewer. “Hiermee wordt er voorzien in de beschikbaarheid van gezondheidsinformatie en daarmee voor de hele zorg. Al jaren wordt er gesproken over de noodzaak van een actueel en volledig dossier voor patiënten en cliënten. En landelijk zijn er zeker ontwikkelingen. Maar als het gaat om samenwerken en IT-oplossingen, lopen we in het Noorden ver voorop.”

Duidelijke toekomstvisie

Sandra Timmermans, bestuurder bij Antonius, is het met haar collega-bestuurder eens. “Er is een aantal zeer gepassioneerde zorgverleners met een duidelijke toekomstvisie aan de slag gegaan. Deze ambitieuze club is uitgegroeid tot een groot samenwerkingsnetwerk, RIVO-Noord, waarin veel zorgorganisaties verenigd zijn.”

“Fantastisch dat er nu formeel opdracht is gegeven om de Zorgviewer daadwerkelijk te gaan bouwen”, vult Dennis van Achthoven, directeur Icare Verpleging en Verzorging aan.

Gegevens acute zorg

Omdat de Zorgviewer zoals gezegd ingezet kan worden voor de gehele zorg, was het geen voor de hand liggende keuze dat de ROAZ zich hierbij opwerpt als opdrachtgever, omdat deze organisatie zich bezig houdt met de acute zorg in Noord-Nederland. Erik Noordhof, die als bestuurder bij Doktersdienst Groningen onderdeel uitmaakt van het Bestuurlijk ROAZ zegt daarover: “Data-beschikbaarheid komt binnen de acute keten veelvuldig aan bod als knelpunt én als kans om acute zorg op gewenste wijze in te zetten. Als bestuurders geloven wij erin, dat de Zorgviewer alle gezondheidsinformatie van inwoners beschikbaar maakt en we hiermee nog betere zorg kunnen verlenen in de acute gevallen. Daarom hebben we donderdag 15 december Ja gezegd op de realisatie van de Zorgviewer.”

Het bouwen van de Zorgviewer begin in januari en naar verwachting zal er dan binnen de acute zorg begin 2024 gebruik van gemaakt kunnen worden. Daarna zal deze ook geschikt worden gemaakt voor de niet acute zorg,