Organoïden bootsen tranen na

Het eerste organoïdemodel van het menselijke bindvlies is een feit. Onderzoekers van de Organoid Groep (Hubrecht Institute) ontwikkelden samen met Maastrichtse wetenschappers dit model dat tranen kan nabootsen. De onderzoekers ontdekten via het nieuwe model een nieuw celtype in dit weefsel: tuftcellen. Deze cellen spelen waarschijnlijk een rol bij allergieën. De organoïden bootsen de functie na van het menselijke bindvlies, een weefsel van het oog dat betrokken is bij de productie van tranen.