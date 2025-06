Oud-zorgverleners kunnen zich aansluiten bij Nationale Zorgreserve

Radboudumc heeft zich als eerste academisch ziekenhuis in Nederland aangesloten bij de Nationale Zorgreserve (NZR). Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op 2 juni versterkt het ziekenhuis de paraatheid van de zorg bij crisissituaties zoals pandemieën of natuurrampen. Door vertrekkende zorgmedewerkers actief te informeren over deelname aan de NZR, levert het Radboudumc een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van zorg in acute omstandigheden.

De samenwerking tussen het Radboudumc en de Nationale Zorgreserve is gericht op het versterken van het Nederlandse zorgsysteem tijdens crisismomenten. De NZR bestaat uit een landelijk netwerk van oud-zorgverleners die tijdelijk kunnen worden ingezet wanneer de reguliere zorgcapaciteit onder druk staat. Het Ministerie van Defensie ondersteunt dit initiatief, onder meer door trainingen en logistieke ondersteuning.

Radboudumc wil zorgverleners die het ziekenhuis verlaten – bijvoorbeeld door pensioen of een carrièreswitch – actief gaan wijzen op de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Daarmee behouden deze professionals hun bevoegd- en bekwaamheid en kunnen zij in tijden van nood opnieuw worden ingezet. “Door zorgreservisten tijdelijk in te zetten, kunnen we een grote impact leveren op een maatschappelijk belang,” zegt hoofd van het FLEXbureau en initiatiefnemer binnen het Radboudumc, Berdien Dijkstra.

Altijd paraat bij nood

Een inspirerend voorbeeld op de website van het Radboudumc is Michel van Sluijs, die van 2003 tot 2007 werkte op de afdeling Cardiologie van het Radboudumc en zich tijdens de coronapandemie opnieuw inzette via de NZR. Inmiddels werkt hij als beleidsadviseur bij de gemeente Wierden, maar blijft actief als zorgreservist. “Zodra je het uniform weer aantrekt, zit je direct weer in je rol,” vertelt hij. Michel volgt nog steeds regelmatig trainingen om paraat te blijven.

De NZR benadert de komende tijd ruim 2.800 zorginstellingen om een landelijk dekkend netwerk op te bouwen. Het Radboudumc onderzoekt bovendien de mogelijkheid om binnen het ziekenhuis ervaringsplekken aan te bieden aan zorgreservisten. Meer informatie is te vinden op de website van de Nationale Zorgreserve.

Oprichting NZR

In tijden van crisis is het van groot belang dat ziekenhuizen terug kunnen vallen op zorgreservisten om de continuïteit van zorg te waarborgen. Daarom is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het voorjaar van 2024 een samenwerking aangegaan met de Stichting Extra ZorgSamen over de Nationale Zorgreserve (NZR).

De Nationale Zorgreserve is opgericht aan het begin van de coronatijd naar aanleiding van oud-zorgprofessionals die aanboden om te helpen toen de zorg uit haar voegen leek te barsten. Inmiddels telt de database meer dan 5.000 zorgreservisten.