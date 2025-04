Overgangsregeling Wet digitale overheid verlengd

De overgangsregeling van de Wet digitale overheid (Wdo) wordt verlengd tot 1 juli 2028. De wijziging van de termijn is door het ministerie van BZK aangekondigd via een internetconsultatie. Het gaat over de regeling die bepaalt op welk betrouwbaarheidsniveau burgers moeten inloggen bij overheidsdiensten, waaronder de zorg. Daarbij geldt hoe gevoeliger de dienstverlening, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau. In eerste instantie zou de overgangsregeling op 1 juli 2025 aflopen.

Met de verlenging van de regeling hoeven zorginstellingen hun digitale toegang nog niet per 1 juli 2025 te verhogen naar een betrouwbaarheidsniveau, zoals ‘substantieel’ of ‘hoog’. Zij krijgen nu tot 1 juli 2028 daarvoor de tijd. Voorlopig houden burgers gewoon hun toegang tot digitale zorgdiensten. Ook zij hoeven nog niet te beschikken over een DigiD op een hoger niveau. Meer informatie over het verlengen van de overgangstermijn in de ‘Regeling betrouwbaarheidsniveaus authenticatie elektronische dienstverlening’ staat ook op Digitale Overheid.

Hoger betrouwbaarheidsniveau

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet samen met Nictiz en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stappen richting een hoger betrouwbaarheidsniveau voor digitale zorgtoegang. In de zorg wordt gewerkt met zeer gevoelige gezondheidsinformatie, waarvoor het hoogste betrouwbaarheidsniveau onder de AVG vereist is. Eén van de belangrijkste voorwaarden om dit te realiseren, is de beschikbaarheid van digitale vertegenwoordiging. De komende periode blijven de betrokken partijen investeren in deze randvoorwaarde.

Handreiking

Om publieke dienstverleners te ondersteunen bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau voor digitale diensten, heeft Forum Standaardisatie een vernieuwde handreiking uitgebracht. De Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus sluit aan op actuele wetgeving, waaronder de Wet digitale overheid en de AVG. De gids biedt praktische hulp bij vraagstukken als machtigingen, applicatie-applicatieverkeer en gebruikerservaring. Zo draagt de handreiking bij aan veilige en toegankelijke digitale dienstverlening.

Iedereen in de zorg moet er zeker van kunnen zijn dat alleen de juiste personen bij de juiste medische informatie kunnen. Zo weten patiënten dat hun data betrouwbaar ontsloten worden en weten zorgverleners dat ze de juiste persoon toelaten tot het digitale dossier. Rondslingerende wachtwoordbriefjes op een werkplek; patiënten die hun DigiD uitlenen aan mantelzorgers voor toegang tot hun portaal. Met de transitie naar digitale toegang in de zorg worden deze situaties steeds meer ondenkbaar, stelt Bob van Os, programmamanager digitale toegang in de zorg bij Nictiz, in ICT&health 6.