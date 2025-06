Overname Interoperability Group versterkt digitale slagkracht RAM-IT

RAM-IT heeft met de overname van Interoperability Group, bestaande uit MedicalPHIT, Interoplab en Lodamind, een strategische stap gezet in de verdere verbreding van haar digitale zorgportfolio. De uitbreiding markeert de transitie van RAM-IT van een gespecialiseerde Managed Service Provider naar een full-service IT-partner met diepgaande kennis van interoperabiliteit, datagedreven zorg en kunstmatige intelligentie. Daarmee sluit de overname naadloos aan op de missie van RAM-IT: zorgorganisaties structureel ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Integrale ondersteuning bij digitale transformatie

Zorginstellingen worden geconfronteerd met complexe digitale vraagstukken, van veilige data-uitwisseling tot AI-implementatie en strategisch verandermanagement. RAM-IT biedt al jaren ondersteuning via hybride cloudservices, zorgwerkplekken en 24/7 support. Met de toevoeging van Interoperability Group wordt dat aanbod verder verdiept en verbreed.

Met de overname van de Interoperability Group worden de volgende expertises toegevoegd:

Strategisch advies (MedicalPHIT): begeleiding bij digitale zorgtransformaties en inzet van AI voor besluitondersteuning, workflowoptimalisatie en de ontwikkeling van generieke zorg-chatbots en toepassingen voor digitale interactie met patiënten. Het bedrijf adviseert sinds 2001 vele zorgaanbieders, regionale samenwerkingsorganisaties en landelijk opererende partijen op het gebied van ZORG-ICT.

Interoperabiliteit (Interoplab): slimme en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgsystemen. Daarvoor beschikt het over diepgaande kennis van zorgstandaarden zoals HL7 FHIR en DICOM.

Concept & visualisatie (Lodamind): versnelling van digitale projecten via innovatieve visualisatietools. Lodamind ondersteunt met name zorg- en technologiebedrijven bij positionering, communicatie en verandering.

“Met deze samenwerking bieden we een unieke combinatie van schaal en inhoud,” stelt Arjan Poulissen, CEO van RAM-IT. “We helpen zorgorganisaties niet alleen met techniek, maar met visie, beleid en procesoptimalisatie.”

Praktische impact op zorgprocessen

RAM-IT en Interoperability Group delen de overtuiging dat technologie alleen waardevol is als die leidt tot betere zorg. De gecombineerde teams kunnen organisaties nu op meer fronten helpen – van de inrichting van datagedreven zorgprocessen tot de inzet van AI of het optimaliseren van patiëntcommunicatie. Daarbij blijft de benadering laagdrempelig en praktijkgericht.

“Voor onze klanten verandert er in de kern weinig,” zegt Piet Hein Zwaal, Managing Director van Interoperability Group. “We blijven doen waar we goed in zijn, maar kunnen dat nu met veel meer slagkracht doen – met 300 extra collega’s achter ons.” Zijn collega Hans Mekenkamp vult aan: “De klik met RAM-IT was direct voelbaar. We delen dezelfde aanpak én dezelfde visie op toekomstbestendige zorg.” De bedrijven blijven onder hun eigen naam opereren, met behoud van team en cultuur.

Lokale expertise met Europese ambitie

Hoewel de initiële focus op de Nederlandse zorg ligt, is de blik van het vernieuwde RAM-IT nadrukkelijk Europees. De toenemende relevantie van Europese kaders zoals de Medical Device Regulation en de European Health Data Space (EHDS) maken interoperabiliteit, datamanagement en AI tot sleutelthema’s in het internationale zorglandschap.

“Digitale zorguitdagingen kennen geen grenzen,” stelt Poulissen. “Dankzij deze overname zijn we beter voorbereid om onze expertise breder in Europa in te zetten, terwijl we lokaal blijven aansluiten bij de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals.”

De strategische uitbreiding bevestigt RAM-IT’s positie als betrokken IT-partner met hart voor de zorg. Door het combineren van technologische diepgang met domeinkennis en schaalgrootte, wil het bedrijf bijdragen aan een toekomst waarin digitale zorg niet alleen werkbaar is, maar ook werk wérkt – voor zorgverleners én patiënten.