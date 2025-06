Pantein zet zich in voor digitale inclusie in de zorg

Maasziekenhuis Pantein zet zich in om tijdens de Week van Lezen en Schrijven het bewustzijn rondom laaggeletterdheid te vergroten. Hiermee wil het ziekenhuis dat de zorg voor alle doelgroepen toegankelijker wordt. Behalve hiervoor aandacht vragen tijdens de Week van Lezen en Schrijven gaat Pantein ook daarna dagelijks in zetten op digitale inclusie zodat iedereen, ongeacht taalvaardigheid of digitale vaardigheden, toegang heeft tot digitale zorg zoals het patiëntportaal, BeterDichtbij of thuismeetoplossingen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast zijn digitale vaardigheden niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daardoor begrijpt niet iedereen de medische informatie of het gebruiken van digitale zorgoplossingen, zoals patiëntportalen en zorgapps. Laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden kunnen ertoe leiden dat patiënten hun zorg niet optimaal benutten of de verkeerde beslissingen nemen rondom hun gezondheid.

Koploper in digitale toegankelijkheid

Om digitale zorg toegankelijker te maken, heeft Pantein verschillende initiatieven opgezet:

Pop-up informatiepunt: patiënten en bezoekers kregen bij een tijdelijk informatiepunt uitleg over digitale zorgtoepassingen, zoals MijnPantein en BeterDichtbij. Dit maakte het voor velen makkelijker om zelf digitaal met hun zorgverlener te communiceren.

Workshops digitale zorg: in samenwerking met BiblioPlus, de bibliotheekorganisatie voor de regio Land van Cuijk en Maasduinen, biedt Pantein doorlopend workshops aan waarin patiënten leren hoe ze digitale zorgtools kunnen gebruiken. BiblioPlus zet zich actief in op het gebied van lezen, leren en informeren, en draagt zo bij aan digitale vaardigheden in de zorg.

Ervaringsgerichte aanpak: medewerkers van Pantein kregen via een escapekofferspel inzicht in de uitdagingen van laaggeletterdheid. Dit helpt hen om nog beter in te spelen op de behoeften van patiënten.

Eenvoudige oplossing, groot verschil

Pantein laat zien dat met relatief eenvoudige maatregelen een groot verschil kan worden gemaakt in de toegankelijkheid van zorg. Door bewustwording te creëren, passende ondersteuning te bieden en te investeren in gebruiksvriendelijke digitale oplossingen, maakt de organisatie de zorg toegankelijker voor een bredere groep mensen. Deze aanpak dient als inspirerend voorbeeld voor andere zorginstellingen die willen werken aan inclusieve zorg.

Ook BeterDichtbij draagt bij aan digitale inclusie door barrières in digitale zorg weg te nemen. Zo is de app verbeterd voor mensen met visuele of motorische beperkingen, zijn er instructievideo’s voor laaggeletterden toegevoegd en is er ondersteuning in meerdere talen zoals Arabisch, Turks en Engels. Pantein benadrukt hiermee hoe belangrijk het is dat zorg toegankelijk is voor iedereen, ongeacht taal- of digitale vaardigheden. Samen kunnen we bouwen aan een zorgsysteem dat werkelijk voor iedereen bereikbaar is.

Tips van anderstaligen

Onlangs werden ook de resultaten gepresenteerd van een rondvraag die Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) in opdracht van Vliegwiel uitvoerde over de ervaring van vrouwen uit de Turkse gemeenschap over de digitale communicatie met hun huisarts. Deze respondenten gaven aan dat de digitale niet altijd gemakkelijk is.

De taalbarrière zorgt soms voor misverstanden, vooral bij medische informatie of bij het invullen van klachten in e-consulten. Ook gaven ze tips mee voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid bij de huisarts.