Parkinson diagnose met netvliesonderzoek

Een recentelijk gepubliceerd onderzoek kan mogelijk van waarde zijn voor het vroegtijdig en op een eenvoudige manier diagnosticeren van de ziekte van Parkinson. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat het netvlies van mensen met de ziekte van Parkinson anders reageert op lichtstimuli dan dat van gezonde mensen. Dit zou betekenen dat de diagnose Parkinson gesteld kan worden met behulp van een netvliesonderzoek.

De diagnose Parkinson wordt nu meestal pas gesteld wanneer een persoon naar de dokter gaat met klachten zoals trillende handen, of andere motorische storingen. In de praktijk betekent dit dat de ziekte vaal al meerdere jaren, aanvankelijk zonder zicht- en voelbare symptomen, aanwezig is en het onomkeerbare degeneratieve neurologische proces al in volle gang is.

Netvlies kan aanwezigheid Parkinson aantonen

Het is dus van groot belang dat de diagnose Parkinson in een zo vroeg mogelijk stadium gesteld wordt. “Het netvlies is een direct verlengstuk van het centrale zenuwstelsel en biedt daarom een niet-invasieve manier om de hersenen te onderzoeken. Een ongebruikelijke reactie van het netvlies op lichtstimuli zou kunnen wijzen op een pathologie die de hersenen aantast”, legt studieleider Martin Lévesque uit, professor aan de faculteit geneeskunde van de Université Laval en onderzoeker aan het CERVO Brain Research Center in Québec City.

Om dit te onderzoeken, rekruteerde zijn onderzoeksteam 20 mensen die minder dan 5 jaar geleden de diagnose Parkinson hadden gekregen. Bij deze personen werd voor het onderzoek een elektrode op het onderste ooglid geplaatst. Vervolgens werd daarmee de reactie van het netvlies op een reeks lichtflitsen geregistreerd. Hetzelfde experiment werd uitgevoerd bij gezonde personen die dezelfde leeftijd hadden. “De resultaten die we verkregen voor mensen met Parkinson verschilden van die in de controlegroep,” aldus professor Lévesque.

Zelfde resultaten met dierproeven

Vervolgens werd een vergelijkbare test ook uitgevoerd met trangene muizen die een menselijk eiwit overexpresseren dat in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson. “We gebruikten jonge muizen waarbij nog geen motorische tekenen van de ziekte waarneembaar waren. Opnieuw verkregen we verschillende reacties in Parkinson modeldieren. Dit suggereert dat de functionele manifestaties van Parkinson in een vroeg stadium van de ziekte kunnen worden gedetecteerd door netvliesonderzoek,” vat Lévesque samen. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Neurobiology of Disease.

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar het versnellen, in een vroegtijdiger stadium, van de Parkinson diagnose. Zo riep de Amerikaanse FDA vorig jaar onderzoekers en wetenschappers op om AI-modellen en -algoritmen te ontwikkelen die aan dit doel kunnen bijdragen. In september van dat jaar werd bekend dat Amerikaanse onderzoekers erin geslaagd waren een nieuwe procedure te ontwikkelen om, met behulp van wearable sensoren en machine learning, de diagnose Parkinson in een eerder stadium te kunnen stellen.