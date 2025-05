Participatietraject: meedenken over toekomst ziekenhuiszorg

De inwoners van Nieuwegein en omliggende gemeenten mogen via een inwonerraad meepraten over de ziekenhuiszorg in hun regio. Het gaat in dat geval de ziekenhuiszorg nadat het St. Antonius rond 2035 een groot deel van de zorg verplaatst naar Utrecht. Het ziekenhuis in Nieuwegein krijgt daarna een andere invulling. Dit betekent dat sommige zorg straks niet meer in Nieuwegein beschikbaar is. Inwoners in de vijf gemeenten van de regio Lekstroom, gaan het meeste merken van deze verandering.

Daarom wit het St. Antonius hen actief betrekken en nodigt inwoners uit om mee te denken over de toekomst van zorg in hun omgeving. Het samenstellen van een inwonerraad is daarbij een belangrijk onderdeel. Dit is een groep van 50 tot 75 ingelote inwoners die samen de regio vertegenwoordigen. Zij komen in vijf bijeenkomsten bij elkaar en denken na over hoe goede en toegankelijke zorg ook in de toekomst mogelijk blijft.

De inwoners krijgen daarbij hulp van (onafhankelijke) experts, die kennis delen over specifieke onderwerpen. Vervolgens stelt de inwonerraad gezamenlijke adviezen op voor het bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Bureau EMMA helpt het ziekenhuis bij dit traject. Het St. Antonius Ziekenhuis bereidt zich actief voor op de toekomst van de zorg, die de komende tien jaar sterk gaat veranderen. Volgens voorzitter van de Raad van Bestuur, Monique Valentijn, wordt zorg steeds vaker buiten het ziekenhuis en samen met andere zorgverleners georganiseerd om zo toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen.

Inwoners betrekken

Ze zegt dat het belangrijk is om daarom nu al keuzes te maken. “Ook concentreren we kostbare zorg om met minder beschikbaar personeel toch kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Dat is ook een belangrijke reden waarom we in 2035 bepaalde zorg van Nieuwegein naar Utrecht verplaatsen. We realiseren ons dat dit impact heeft op (met name) de inwoners van de regio Lekstroom. Daarom vinden we het belangrijk om hen actief te betrekken bij onze toekomstplannen.”

Ongeveer 6.000 huishoudens in de regio ontvangen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden voor de inwonerraad. Via loting wordt een representatieve groep samengesteld. De inwonerraad krijgt de ruimte om adviezen te geven over onderwerpen als zorgverlening en bereikbaarheid, mits deze uitvoerbaar en binnen de invloed van het ziekenhuis vallen. Daarnaast worden in de zomer gesprekken gevoerd met andere inwoners, zodat zo veel mogelijk mensen hun stem kunnen laten horen.

Meedoen aan de inwonerraad?

Inwoners van Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vijfheerenlanden en Lopik hebben inmiddels een brief ontvangen over het deelnemen aan de inwonerraad. De mensen die geen brief hebben ontvangen en toch willen meedoen kunnen zich alsnog via deze link tot 26 mei aanmelden. In die week vindt ook de loting plaats en ontvangen mensen bericht of ze zijn ingeloot. De inwonerraad komt vijf keer samen tussen juni en oktober 2025. Vragen over de inwonerraad kunnen ook worden gemaild. Kijk hier voor meer informatie.

Vorig jaar startte ook Zorgbelang Fryslân met een traject om inwoners bij de toekomst van de Friese ziekenhuiszorg in die regio te betrekken. Aanleiding daarvoor was het plan om over tien jaar van vier naar drie ziekenhuizen te gaan, met een nieuw ziekenhuis in Joure ter vervanging van Heerenveen en Sneek. Later dat jaar (2024, red.) werden meerdere bijeenkomsten georganiseerd, ook in Flevoland, om inwoners te informeren en hun zorgen en adviezen te verzamelen. Deze input zal worden verwerkt tot adviezen die in 2025 worden gepresenteerd en meegenomen in de verdere plannen.

Een voorbeeld van verplaatsing van zorg in het St. Antonius ziekenhuis is ook de thuismonitoring bij patiënten met COPD. Dankzij deze vorm op afstand worden ze in het ziekenhuis al goed voorbereid op deze vorm van zorg. Zo wordt ervoor gezorgd dat nog meer patiënten hiervan gebruik kunnen maken. Op het moment dat ze in het ziekenhuis liggen worden deze patiënten al vertrouwd gemaakt met de app zodat ze die, voor als ze eenmaal thuis zijn, beter leren gebruiken.