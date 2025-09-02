Patiënten krijgen voorlichting in Amphia Ziekenhuis via ‘divi’s’

Steeds meer afdelingen van het Amphia Ziekenhuis in Breda zetten informatiefilmpjes in om patiënten beter voor te lichten. De korte video’s geven in begrijpelijke taal en met duidelijke beelden uitleg over een onderzoek, behandeling of ziekte. Omdat patiënten vaak maar een klein deel onthouden van een gesprek met de arts, helpen de filmpjes hen om de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Zo gaan zij met meer vertrouwen hun afspraak of behandeling in.

Amphia noemt de voorlichtingsfilmpjes ‘divi’s’, Patiënten krijgen de divi via mijnAmphia, het digitale patiëntportaal van het ziekenhuis. Uit onderzoek is bekend dat mensen vaak maar 20 tot 50 procent van een gesprek met een arts onthouden. Dat is begrijpelijk want je krijgt in korte tijd veel (nieuwe) informatie te horen. Door het kijken van een divi onthoudt 80 procent van de mensen wél wat er gezegd is. De divi’s zijn kort, duidelijk en bevatten ondertiteling. Patiënten kunnen ze op elk moment bekijken. Ook familie of naasten kunnen meekijken.

Eén onderwerp per divi

Elke video behandelt één specifiek onderwerp, zoals een onderzoek, behandeling of ziekte. Patiënten krijgen in de video te zien wat er precies gebeurt tijdens bijvoorbeeld een onderzoek. Ook wordt uitgelegd wat zij zelf kunnen doen ter voorbereiding. De video's nemen de plaats in van de traditionele folders. Dat is vooral handig voor mensen die moeite hebben met lezen of met het begrijpen van ingewikkelde informatie.



Wanneer een patiënt een afspraak heeft, staat de video klaar in mijnAmphia. Patiënten kunnen de video bekijken wanneer het hen het beste uitkomt. Door de video te bekijken, komen zij beter voorbereid naar het ziekenhuis. Dankzij de heldere uitleg in de filmpjes kunnen zorgverleners hun tijd richten op wat echt belangrijk is: zorg op maat.

Patiënten van onder meer Oogheelkunde, Radiologie, Geriatrie en Oncologie ontvangen al divi’s. Patiënten reageren positief. Ze vinden de filmpjes duidelijk en fijn om te bekijken. De aankomende tijd gaan steeds meer afdelingen van het Amphia Ziekenhuis gebruikmaken van de divi’s.

Het Rijnstate Ziekenhuis vernieuwde in 2024 de patiëntinformatie voor patiënten die een prostaatverwijdering moeten ondergaan met behulp van divi's. Zo wil het Arnhemse ziekenhuis zijn patiënten nog beter voorbereiden op de behandeling en zo een bijdrage leveren aan het beste resultaat voor patiënt én zorgverlener. Patiënten krijgen per email een bericht dat de Divi klaarstaat. De Divi laat niet alleen zien hoe een robotgeassisteerde prostaatverwijdering in zijn werk gaat, maar ook hoe de patiënt zich hier het beste op kan voorbereiden.

Kennisoverdracht via animaties

Ook bij de digitale intake tool (DIT) wordt gebruik gemaakt van animaties om kennis over te dragen. De DIT kan daarmee een fysiek consult vervangen. De DIT is uitgebreid getest onder in totaal duizend mensen waarbij tijdens het Bevolkingsonderzoek Darmkanker bloed in de ontlasting is gevonden. Voorheen kwam deze groep mensen terecht op de polikliniek voor een intakegesprek om de resultaten en het vervolgonderzoek te bespreken.



“De resultaten die we zien met de DIT zijn geweldig”, zegt maagdarmleverarts professor doctor Manon Spaander van het Erasmus Medisch Centrum. “Mensen kunnen de DIT digitaal vanuit huis doen. Ze weten sneller waar ze aan toe zijn en voor zorgverleners bespaart het tijd die ze anders kwijt zijn aan een intakegesprek.” Spaander werkte het idee van de DIT uit samen met uroloog bij het Franciscus en oprichter van Informed, doctor Stijn de Vries. In ICT&health nummer 2 van dit jaar vertelden ze meer over DIT.