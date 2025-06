Patiëntenpanel VieCuri beoordeelt Servicepunt Digitale Zorg

Onlangs konden patiënten van Viecuri hun mening geven over digitale zorg. In totaal dachten 274 patiënten mee over het nieuwe Servicepunt Digitale Zorg (SDZ). Zij gaven hun mening over digitale zorg en deelden hun verwachtingen van het SDZ. De resultaten van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten die VieCuri gebruikt om de ondersteuning bij digitale zorg verder te verbeteren. Uit de signalen die werden afgegeven blijkt dat persoonlijke hulp bij digitale zorg nog steeds belangrijk is.

Van de deelnemers hebben negen op de tien personen ervaringen met digitale zorg, zoals belconsulten of het gebruik van mijnVieCuri. Hoewel velen aangaven zich hiermee prima te redden, ondervindt 37 procent van de ondervraagden weleens problemen. De knelpunten die worden genoemd, zijn herkenbaar voor het SDZ: inloggen op mijnVieCuri, afspraak maken voor bloedprikken en het vinden van uitslagen, labbrieven of vragenlijsten.

Hulp bij digitale zorg

Ruim 75 procent van de deelnemers is positief over de mogelijkheid om zelf online afspraken te plannen, te verplaatsen of af te zeggen. Redenen zijn vooral meer regie over het moment van de afspraak en geen wachttijd aan de telefoon. Toch geeft een kleine groep aan liever telefonisch contact te hebben, vooral als er aanvullende vragen zijn. VieCuri blijft dan ook inzetten op een combinatie van digitale en persoonlijke service.

Desondanks blijkt uit de cijfers dat het animo voor het Servicepunt Digitale Zorg groot is. Van de ondervraagden geven acht op de tien deelnemers aan dat ze misschien wel contact opnemen bij vragen over digitale zorg. Sommigen willen graag fysiek daarbij worden geholpen, bijvoorbeeld op hun eigen laptop, tablet of ander device bij het SDZ. Anderen kiezen liever voor telefonisch of contact per e-mail. De aard van de vraag en of iemand al in VieCuri is, speelt vaak ook mee.

Laagdrempelig en persoonlijk

Patiënten geven verder aan dat ze het belangrijk vinden dat hulp laagdrempelig, begrijpelijk en persoonlijk is. Ze waarderen het als medewerkers rustig de tijd nemen, geduldig uitleg geven en rekening houden met mensen die minder digitaal vaardig zijn. Privacy en een rustige omgeving zijn voor de ondervraagden belangrijke voorwaarden voor een prettig bezoek aan het SDZ. De inzichten uit dit onderzoek bevestigen aan VieCuri dat het SDZ voorziet in een duidelijke behoefte. VieCuri gebruikt de resultaten om de dienstverlening verder aan te scherpen en de bekendheid van het SDZ te vergroten.

Patiënten die nog geen lid zijn van het panel en willen meedenken met VieCuri kunnen zich aanmelden voor het Patiëntenpanel. Patiënt, mantelzorger, naaste, bezoeker en inwoner van de regio van VieCuri worden uitgenodigd voor het Patiëntenpanel.