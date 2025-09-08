Personele uitdagingen geven zorg meer kopzorgen dan technologie

Personeelstekorten en het behouden van personeel geven HR- en IT-professionals in de zorg de meeste kopzorgen. 13 procent van de genoemde professionals stelt zich hier zorgen over te maken. Op de tweede en derde plek in de top 5 staan 'wakkerliggers' staan de toepassing en gevolgen van AI - in de breedste zin van het woord (11%) en cybersecurity (9%).

Dat blijkt uit een studie van KPN en Motivaction waar ICT&health vorige week al kort over publiceerde. Volgens het Future of Work-onderzoek maken snelheid van en meegaan in veranderingen (7%) en automatisering - digitalisering - optimalisatie (6%) de top 5 vol. In de top5 van alle onderzochte sectoren staan AI en cybersecurity op 1 en 2, terwijl personeelstekorten en behoud op 3 staan.



Bijna de helft van de respondenten uit de sector Zorg & Welzijn (45%) verwacht dat het aantrekken of behouden van personeel een uitdaging zal worden. Professionals binnen deze branche maken zich meer dan de andere onderzochte branches (overheid, industrie, logistiek, financieel, retail) zorgen om digitale stress bij medewerkers (39%), betrokkenheid van het personeel (34%), weerstand tegen verandering (33%) en het blijven leveren van kwaliteit (32%).

Optimaliseren werkomgeving

Iets meer dan de helft van de ondervraagde professionals binnen Zorg & Welzijn is in aanzienlijke mate of volledig bezig met het optimaliseren van de digitale werkomgeving. Binnen de groep die bezig is met de digitale werkomgeving worden online communicatie en de mogelijkheid om altijd en overal verbonden te zijn het vaakst genoemd als oplossingen die van (doorslaggevend) belang zijn om de productiviteit van medewerkers te verhogen. Vergeleken met het gemiddelde over zes sectoren is er binnen deze groep wel een groter aantal professionals dat bij de meeste oplossingen aangeeft niet te weten of ze van belang kunnen zijn voor het verhogen van de productiviteit.



Samenwerking (55%) wordt het vaakst genoemd als een essentiële vaardigheid die medewerkers nodig hebben om succesvol te blijven. HR- en IT-professionals uit Zorg & Welzijn noemen samenwerking, flexibiliteit en communicatie bovengemiddeld vaak als benodigde vaardigheden. Digitale ethiek scoort juist benedengemiddeld.

De sector heeft meer behoefte aan ondersteuning van de medewerkers bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Daarnaast leeft bij ongeveer een derde van de ondervraagde professionals binnen Zorg & Welzijn het beeld dat werkplezier en welzijn van medewerkers centraal staan in de visie op de toekomst van werk, meer nog dan beschikbare technologieën.



Ook wordt duidelijk dat de weerstand van medewerkers op de werkvloer tegen de invoer van nieuwe (digitale) technologie aanzienlijk is. 18 procent van de respondenten stelt dat dit bij hen zeer van toepassing is, 61 procent noemt deze stelling 'enigszins' van toepassing. Een kleinere groep verwacht dat tools voor het verzamelen van realtime feedback en inzichten van medewerkers essentieel zal worden voor een hogere productiviteit en/of tevredenheid (14% 'zeer' van toepassing, 58% 'enigszins').

Welzijn en werkplezier

De mogelijkheid om zowel op locatie als thuis te werken is ten opzichte van het gemiddelde vaker niet van toepassing voor medewerkers uit Zorg & Welzijn. Dit kan komen doordat bijna de helft een 'frontlijnmedewerker' is (47%). Toch vergroot deze mogelijkheid volgens driekwart van de professionals de tevredenheid in de organisatie. Daarnaast vermindert deze optie volgens twee derde de stress van medewerkers.



Professionals binnen Zorg & Welzijn menen over het algemeen dat werken op locatie (versus thuiswerken) de samenwerking, teamcohesie en spontane uitwisseling van ideeën bevordert. Daarnaast vindt ongeveer de helft dat AI zonder strikte ethische richtlijnen meer een risico dan een voordeel vormt voor de organisatie.

Een relatief groot deel van de respondenten heeft tot slot geen antwoord of mening op vragen in relatie tot de impact van de geopolitieke situatie op de noodzaak van technologische autonomie of hoe duurzaam AI is. Dat kan er volgens de studie op wijzen dat de professionals uit sector minder kennis hebben van de onderwerpen in deze stellingen.