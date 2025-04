Persoonlijke continuïteit van zorg centraal in Visie Huisartsenzorg

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, toename van chronische patiënten en krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor uitdagingen in de huisartsenzorg. Daarom hebben InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) samengewerkt aan een Visie Huisartsenzorg 2035. Daarin is persoonlijke continuïteit van zorg het hoofddoel en hierbij in de inzet van een vast team in de huisartsenpraktijk essentieel. De visie werd op 4 april gepresenteerd tijdens de Huisartsendagen 2025.

“De persoonlijke band die je als huisarts opbouwt met patiënten, je team, collega-huisartsen en andere professionals in de wijk maakt het huisartsenvak mooi en zorgt ervoor dat je een grote bijdrage kunt leveren aan de gezondheid van mensen”, zegt huisarts en InEen-bestuurder Barbara de Doelder. In de visie staat dat samenwerking met een vast team in de huisartsenpraktijk of als collectief van huisartsen in de regio en op landelijk niveau belangrijk is voor de persoonlijke continuïteit van zorg.

Continuïteit huisartsenzorg essentieel

De continuïteit die de eigen huisarts met het huisartsenteam biedt, is essentieel en kenmerkend voor de huisartsenzorg. Uit onderzoek blijkt dat persoonlijke continuïteit van zorg door artsen over een langere periode leidt tot betere zorg, lagere sterfte én grotere patiënttevredenheid. De Doelder stelt ook dat het zorgt voor meer werkplezier onder de medewerkers in de huisartsenzorg.

En dat is volgens haar een belangrijke factor om in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt mensen te interesseren en te behouden in het werken in de huisartsenzorg. De Doelder zegt: “dat geldt voor ondersteunend personeel, maar ook voor huisartsen die zich als praktijkhouder, in loondienst of op een andere manier duurzaam willen verbinden aan een vaste groep patiënten om die continuïteit te bieden.”

Zeven doelstellingen

Om de continuïteit te borgen en om ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg ook in 2035 toegankelijk en van hoge kwaliteit is, zijn optimalisatie, verandering en vernieuwing binnen de huisartsenzorg noodzakelijk. In de Visie Huisartsenzorg 2035 van InEen, LHV en NHG zijn hiervoor zeven doelstellingen geformuleerd:

Iedere inwoner van Nederland heeft een vertrouwd huisartsenteam dichtbij.

Het contact met de patiënt beweegt mee met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Huisartsen dragen bij aan samenhang van zorg in de wijk.

Huisartsen nemen samen de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en waarborgen de 24/7-toegankelijkheid van de spoedeisende huisartsenzorg.

Huisartsen werken als collectief samen voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio.

Huisartsenzorg is betekenisvol en dynamisch; het werkplezier staat daarbij voorop.

De deskundigheid van de huisartsenzorg blijft nationaal en internationaal toonaangevend.

Verbinden aan vaste populatie

De gezamenlijke visie en doelstellingen van de huisartsenzorg geven ook richting aan de ontwikkelingen en samenwerking met andere domeinen, zowel regionaal als landelijk. Dat betekent volgens Ineen, LHV en NHG ook dat er een beroep wordt gedaan op andere partijen binnen zorg en welzijn. Als voorbeeld noemt De Doelder patiënten met multiproblematiek waarbij het belangrijk is dat eerstelijnszorgverleners samenwerken en zich langdurig aan een vaste populatie willen verbinden. Ook benadrukt ze dat de overheid en zorgverzekeraars een belangrijke rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door de administratieve lasten voor huisartsen te verlagen en te handelen vanuit vertrouwen.

Voor het verlagen van de huisartsendruk zijn er regionaal verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo zijn in West-Brabant vorig jaar de zorgorganisaties tanteLouise en Groenhuysen gaan samenwerken met de lokale huisartsen en Arene Online Huisartsen in de online triage. De huisartsen van Arene doen online het eerste consult. Is het nodig dat er fysiek contact nodig is dan wordt de eigen huisarts ingeschakeld.