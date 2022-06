Philadelphia haalt beste uit de digitale wereld   

Zorgorganisatie Philadelphia zet niet alleen in op datagedreven zorg, maar bekijkt ook dag in dag uit hoe de kwaliteit van leven van cliënten met consumententechnologie kan worden verbeterd. Een speciaal team (Het beste uit de digitale wereld van Philadelphia) onderzoekt hoe al die technologie het beste kan worden ingezet om de kwaliteit van leven te verbeteren. Moniek Hegeman-Kokhuis, coördinerend begeleider op woonlocatie de Roef, vertelt dat technologie iedere bewoner wel op een of andere manier kan helpen. “Het maakt dan eigenlijk niet uit welk niveau de bewoners hebben.”

Het beste uit de digitale wereld

Het beste uit de digitale wereld begon in 2019 als een project van Philadelphia met als doel om locaties te helpen met technologische mogelijkheden. Inmiddels is Het beste uit de digitale wereld geen project meer, maar volledig geïntegreerd in de dienstverlening van Philadelphia. Locaties kunnen bij het team terecht als ze hulpmiddelen willen lenen of als ze bijvoorbeeld vragen hebben over de inzet van technologie.

Datagedreven zorg

Stichting Philadelphia biedt begeleiding aan mensen met een beperking. Het gaat om cliënten die uniek zijn en in meer of mindere mate ondersteuning of dagbesteding nodig hebben. Dat gebeurt op vele verschillende woonlocaties. Door de inzet van technologie worden door de stichting steeds meer data verzameld. Met deze data worden de medewerkers bij hun dagelijks werk geholpen. Dit gebeurt onder meer met locatiedashboards. Op deze dashboards zien zorgmedewerkers informatie of incidenten, verzuim, financiën en tal van andere info.

Locatiescans helpen bij innovatie

Eén van de locaties die heel graag technologie toepast is locatie De Roef in Rijssen. Hier wonen 35 oudere bewoners. Technologie speelt hier al vanaf de bouw een grote rol. ‘Toen de locatie werd gebouwd, zijn we meteen begonnen met domotica’, vertelt coördinerend begeleider Moniek Hegeman-Kokhuis. Ze vindt het een uitdaging om te onderzoeken hoe ze technologie kan inzetten om de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren. Daarom zit ze in een werkgroep met early adopters: collega’s uit de regio en mensen van het team ‘Het beste uit de digitale wereld’. Toen iemand uit de werkgroep vertelde over de mogelijkheid voor een locatiescan, heb ik die meteen aangevraagd.

Technologische oplossingen uit digitale wereld

Bij een locatiescan kijkt het team van Het beste uit de digitale wereld welke technologische oplossingen geschikt zijn voor een locatie. Hiervoor vroeg Moniek Hegeman-Kokhuis haar collega’s waar zij tegenaan lopen in de dagelijkse zorg. ‘Uit de locatiescan kwamen vervolgens aanbevelingen’, legt ze uit. Wanneer er meerdere mensen aankloppen met een bepaald vraagstuk, gaat het team op zoek naar een oplossing. Die kan dan worden opgenomen in het assortiment van de uitleenservice.



Ook leent Hegeman-Kokhuis wel eens producten bij de Innovatheek van Vrienden van Philadelphia. Als een product aanslaat wordt het vaak aangeschaft door de locatie. Succesvol zijn onder meer de inzet van een trilwekker, een robothond en een robotkat. “De bewoners reageren hier heel verschillend op. De een vindt het dikke onzin, de ander zit er echt mee te knuffelen. We zetten de robots in op momenten dat bewoners alleen zitten en niks te doen hebben. Of juist om te zorgen voor verbinding met of tussen bewoners.”

Digitale dagplanning draagt bij aan kwaliteit van leven

Bij Philadelphia is men van mening dat de inzet van technologie kan bijdragen aan een gewoon, eigen leven. Een goed voorbeeld is ‘MijnEigenPlan’: een digitale dagplanning. Hierop kunnen bewoners zien hoe het weer is die dag, wat er ’s avonds op het menu staat en welke begeleiders er werken. De planning geeft bewoners structuur en maakt hen zelfstandiger. Ze hoeven nu bijvoorbeeld niet meer steeds te vragen wie er de volgende dag komt werken, maar kunnen dit gewoon zelf zien.

Moniek Hegeman-Kokhuis, blijft via het intranet van Philadelphia op de hoogte van de nieuwste technologische hulpmiddelen. Als het aanbod verandert, deelt ze dat met mijn collega’s. Ook zijn er op De Roef regelmatig stagiairs van het Saxion. “Zij volgen de opleiding tot verpleegkundige en specialiseren zich in gezondheid en technologie. Deze stagiairs kijken naar technologische oplossingen die we nog niet gebruiken. Zo gaan we binnenkort met robot Tessa aan de slag.”