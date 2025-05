Philips Azurion bekroond voor mensgericht ontwerp

Het Philips Azurion Neuro Biplane-systeem is recentelijk bekroond met de prestigieuze iF Design Gold Award 2025, een erkenning voor uitmuntend ontwerp binnen de zorgtechnologie. Wij spraken Ivo Stuyfzand, Design Director van Image Guided Therapy (IGT) Systems bij Philips, over de betekenis van deze prijs, het belang van mensgericht ontwerp en de rol van multidisciplinaire samenwerking in het realiseren van toekomstbestendige zorgoplossingen.

“De blijdschap in ons team was enorm,” vertelt Stuyfzand. “Niet alleen vanwege de prijs zelf, maar ook omdat het een erkenning is voor bijna een decennium aan doorontwikkeling. Azurion is sinds de lancering stapsgewijs verbeterd, telkens met behoud van de oorspronkelijke ontwerpfilosofie. Dit stelt ons in staat om telkens nieuwe functies te introduceren zonder in te boeten op gebruiksvriendelijkheid.”

Mensgericht ontwerp voor de klinische praktijk

Wat Azurion onderscheidt, is de manier waarop het ontwerpteam de klinische workflow centraal stelt. “We ontwerpen vanuit het perspectief van de gebruiker,” legt Stuyfzand uit. “Dat betekent dat we ons verdiepen in de werkprocessen van clinici en een systeem ontwikkelen dat hun dagelijkse praktijk daadwerkelijk ondersteunt. Azurion is ontworpen om het complexe eenvoudig te maken – dat is wat het intuïtief en toegankelijk maakt.”

De jury van de iF Design Awards prees Azurion als een voorbeeld van mensgericht ontwerp. Voor Stuyfzand is dat meer dan een ontwerptaal – het is een ontwerpfilosofie. “Elke keuze die we maken, is gericht op het versterken van vertrouwen bij zorgprofessionals en het verhogen van veiligheid voor de patiënt. Dat begint bij empathie en eindigt bij functionaliteit.”

Ondersteuning van kritieke zorgpaden

De ontwikkeling van Azurion is het resultaat van samenwerking tussen verschillende disciplines: van industrieel ontwerpers tot UX-specialisten en service designers. “Wat ons bindt, is de gedeelde motivatie om de zorgpraktijk te verbeteren. Elke ontwerpbeslissing wordt getoetst aan de vraag: maakt dit een verschil in de kliniek?”

Specifiek voor de acute beroertezorg is Azurion geoptimaliseerd voor snelheid en precisie. Het systeem biedt geavanceerde beeldvormingstechnologieën en verhoogde flexibiliteit in de positionering van de C-boog, waardoor zorgteams sneller en effectiever kunnen handelen. Deze innovaties dragen bij aan het verminderen van de impact van beroertes, die wereldwijd aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Door nauwe samenwerking met artsen richt Philips zich op het verbeteren van de efficiëntie van angiosuites, patiëntenzorg en het verlagen van zorgkosten.

“Het systeem biedt directe toegang tot het hoofdgebied van de patiënt, maakt naadloos schakelen tussen 2D- en 3D-beeldvorming mogelijk, en geeft het team maximale controle binnen het steriele veld. Dat draagt bij aan snellere besluitvorming en verhoogde behandelkwaliteit,” aldus Stuyfzand.

Design met impact

Dagelijks wordt Azurion wereldwijd ingezet bij levensreddende procedures. Dat besef is volgens Stuyfzand een constante bron van motivatie. “Het onderstreept het belang van elk detail in het ontwerp. We dragen bij aan betere zorg, en dat geeft ons werk echte betekenis.”

Wat voor Stuyfzand persoonlijk het meest belonend is? “Wanneer een zorgprofessional met een prototype werkt en je ziet dat het daadwerkelijk helpt in hun praktijk. Die directe terugkoppeling – dat is waarvoor we het doen. Het drijft ons om telkens weer een stap verder te gaan.”