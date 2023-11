Philips: bestuurders minder focus op technologie bij aanpak personeelstekort

“Zorginstellingen hebben op dit moment een personeels- en financieel tekort, de focus van bestuurders ligt daarom terecht op het toegankelijk houden van de zorg voor patiënten”, zegt Léon Kempeneers, managing director bij Philips Benelux, in een toelichting op de achtste FHI. “We moeten als sector onze blik ook op de toekomst houden. Hoe lossen we problemen structureel op. Nu werken bestuurders veel samen met uitzendbureaus, zo blijkt ook uit de Future Health Index, maar het tekort aan zorgpersoneel blijft. De implementatie van de juiste mensgerichte technologie kan een blijvend verschil maken.”

In het Nederlandse Future Health Index onderzoek (zie ook de publicatie hiervan in ICT&health 5, 2023) komen twee opvallende resultaten naar voren als het gaat om het oplossen van personeelstekorten en om duurzaamheid. De antwoorden van Nederlandse bestuurders verschillen hier wezenlijk van de antwoorden van hun internationale collega’s.

Aanpak personeelstekort

Als Nederlandse bestuurders gevraagd wordt naar hun voorkeurspartner voor het oplossen van de personeelstekorten noemt 41 procent uitzendbureaus. Slechts 14 procent zegt dat hun ziekenhuis of instelling digitale gezondheidstechnologie gebruikt of van plan is te gebruiken om de impact van personeelstekorten te verminderen. Dit is beduidend minder dan bestuurders wereldwijd (56 procent), in Europa als geheel (49 procent) en met name in Duitsland (66 procent).

Kempeneers stelt dat toepassen van technologie in de zorg nu al veel personeelstekorten kan helpen oplossen: “We moeten samen nadenken over hoe we de zorg kunnen transformeren met technologie. Uit berekeningen die namens de FME zijn uitgevoerd door Gupta Strategists blijkt dat we een groot deel van het personeelstekort al kunnen opvangen met de huidige technologie. Ik merk dat we vooral een implementatietekort hebben in de zorg – daar ligt een grote uitdaging voor de komende jaren.”

Afnemend belang duurzaamheid

Een tweede opvallend resultaat is dat bestuurders in Nederland duurzaamheidsinitiatieven een lagere prioriteit geven ten opzichte van eerdere edities van de FHI.

Van de Nederlandse respondenten (bestuurders en jongere professionals) zegt 43 procent dat ze duurzaamheid een lagere prioriteit geven. Ook valt op dat Nederlandse bestuurders vooral naar bedrijven kijken voor de oplossing terwijl hun internationale collega’s naar de overheid kijken.

Bijna een derde (31 procent) van de Nederlandse bestuurders en jonge zorgprofessionals (hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 20 procent) plaatste medische technologiebedrijven op de eerste plaats als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het creëren van duurzaamheidsnormen in de gezondheidszorg.

Slechts 11 procent van de bestuurders en jongere zorgprofessionals in Nederland vond dat overheden het meest verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het creëren van duurzaamheidsnormen in de gezondheidszorg. Wereldwijd vindt 26 procent van de respondenten dat overheden verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van duurzaamheidsnormen

Philips: stappen gezet

“Bedrijven zoals Philips kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen helpen om duurzamer te worden, wij hebben de afgelopen jaren zelf enorme stappen gezet”, benadrukt Kempeneers in reactie op de duurzaamheidsbevindingen. “Zo werken we volgens EcoDesign-principes bij het ontwikkelen van onze producten en denken na over de energie-efficiëntie.”

Onlangs heeft Philips met ziekenhuizen in onder meer in Portugal, VS en Finland onderzoeken uitgevoerd om hun impact op het milieu in kaart te brengen. Kempeneers: “ aanbevelingen gegeven hoe deze ziekenhuizen duurzamer kunnen worden. Ik nodig Nederlandse ziekenhuis dan ook uit om met ons in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen.”

Over Future Health Index

Het Future Health Index rapport 2023 is gebaseerd op onderzoek onder bijna 3000 bestuurders en jongere professionals uitgevoerd in 14 landen waaronder Nederland. Het achtste jaarlijkse wereldwijde Future Health Index rapport laat onder meer zien dat bestuurders in de gezondheidszorg steeds vaker bereid zijn om te investeren in AI, dat ze de mogelijkheden van virtuele zorg erkennen om de zorg dichter bij de patiënt te brengen en dat ze het belang inzien van het aangaan van samenwerkingsverbanden om de zorg te verbeteren.