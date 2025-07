Philips bouwt met partners aan slimme, verbonden zorgomgeving

Philips werkt intensief samen met toonaangevende medische technologiebedrijven aan een slimme, verbonden zorginfrastructuur in de acute zorg. De samenwerking met Dräger, Hamilton Medical, Getinge en B. Braun Melsungen AG richt zich op het verbeteren van interoperabiliteit en het optimaliseren van werkprocessen voor zorgprofessionals. Centraal hierin staat de implementatie van de SDC-standaard (Service-Oriented Device Connectivity), die medische apparaten in staat stelt veilig en efficiënt met elkaar te communiceren, ongeacht fabrikant of type apparaat.

Door deze standaardisatie kunnen zorgprofessionals via één geïntegreerd platform gegevens van verschillende medische apparaten direct raadplegen en gebruiken in hun besluitvorming. Het open ecosysteem van Philips vormt zo de ruggengraat van wat het bedrijf een Smart Healing Environment noemt: een toekomstbestendige, datagedreven zorgomgeving waarin samenwerking tussen systemen leidt tot betere patiëntenzorg.

Alarmmanagement cruciale schakel duurzame zorg

Alarmen zijn essentieel in de acute zorg, maar vormen ook een bron van stress en werkdruk. Verpleegkundigen verwerken tot wel 350 alarmmeldingen per patiënt per dag, waarvan het overgrote deel vals of niet-actiegericht is. Dit kan leiden tot alarmmoeheid, tragere reacties en een minder rustgevende omgeving voor patiënten.

Philips en zijn technologiepartners pakken dit probleem aan via geavanceerd alarmbeheer, gebaseerd op slimme integraties. Alarmmeldingen worden gebundeld en gepresenteerd via mobiele apparaten, zodat zorgprofessionals sneller en efficiënter kunnen reageren. Ongeacht waar zij zich in het ziekenhuis bevinden. Dit helpt niet alleen om de patiëntveiligheid te verhogen, maar maakt het ook mogelijk om met minder personeel meer patiënten te monitoren en behandelen.

Verminderen overbodige alarmgeluiden

Daarnaast draagt het verminderen van overbodige alarmgeluiden bij aan een rustiger, helender zorgklimaat. De samenwerking markeert een belangrijke stap richting geïntegreerde, mensgerichte digitale zorg waarin technologie niet de werklast vergroot, maar juist ondersteunt.

Enige tijd geleden bracht Philips een vernieuwde softwareversie van de IntelliVue patiëntenmonitor uit, met het nieuwe Philips Sounds alarmpakket dat het alarmgeluid op de IC tot wel 66 procent vermindert. Dit helpt de piep- en bliepcocon te temperen die zorgprofessionals dagelijks ervaren en vermindert alarmvermoeidheid aanzienlijk.

Binnen de samenwerking tussen Philips en haar partners wordt gewerkt aan efficiëntere werkprocessen voor zorgprofessionals door middel van beter alarmbeheer. Daarvoor zijn de volgende acties opgelijnd: