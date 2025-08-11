Philips helpt EU met medische paraatheid in noodsituaties

Om beter voorbereid te zijn op grensoverschrijdende rampen en gezondheidscrises, heeft de Europese Unie het rescEU-programma opgezet. Dit programma voorziet in strategische voorraden die snel inzetbaar zijn wanneer nationale hulpdiensten ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is medische apparatuur. Op dit gebied speelt Philips, namens het Nederlandse ministerie van VWS, een cruciale rol.

Vanuit een centrale locatie in Nederland beheert Philips een uitgebreide voorraad medische hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in crisissituaties, zowel binnen als buiten Europa. De voorraad omvat onder meer draagbare echografiesystemen, zuurstofconcentratoren en patiëntmonitoringstechnologie. Die zijn allemaal essentiele componenten voor het snel opzetten van volwaardige intensivecare-units (IC’s) in rampgebieden.

Van noodlijst tot inzetbare IC-units

Samen met VWS ontwikkelde Philips een volledig gestandaardiseerd systeem voor snelle inzet. Dit gaat verder dan alleen levering van apparatuur: er zijn meertalige handleidingen, aanpassingen voor internationale stroomvoorziening, logistieke draaiboeken en onderhoudsprotocollen beschikbaar. De apparatuur is direct gebruiksklaar, inclusief instellingen in onder meer Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

“Wij beheren hier een strategische voorraad voor inzet bij rampen zoals de aardbevingen in Turkije of de crisis in Oekraïne. We kunnen op dit moment tot 200 IC-units tegelijk leveren, die binnen 48 uur operationeel zijn in het veld”, licht Rob de Bie, Business Development Leader Critical Care bij Philips, toe.

Snelle respons, slimme technologie

Een standaard IC-unit bestaat uit vier pallets met apparatuur. Afhankelijk van de situatie kunnen zorgverleners bijvoorbeeld gebruikmaken van de draagbare Philips Lumify-ultrasound, een systeem dat in 2019 al met succes getest is tijdens de marathon van Eindhoven. Lumify stelt artsen aan het bed of in het veld in staat snel interne bloedingen of hartproblemen te detecteren. Daarnaast zorgen patiëntmonitoren en vitale ondersteunende systemen voor een volwaardige bewaking van ernstig zieke patiënten.

Om snelle en betrouwbare inzet mogelijk te maken, is tevens een 24/7 coördinatiecentrum ingericht voor transport, technische ondersteuning en remote training. Deze samenwerking tussen overheid en industrie laat zien hoe technologische innovatie, voorbereiding en internationale samenwerking kunnen bijdragen aan veerkrachtige, toekomstbestendige gezondheidszorgsystemen.

Nieuwsuur maakte een reportage over de rol van Philips binnen rescEU. De volledige uitzending is hier te bekijken. Het item van Philips begint bij 23:38.