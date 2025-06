Philips introduceert innovatieve zuurstoffilter in Europa

Patiënten in Europa die extra zuurstof nodig hebben, kunnen binnenkort daarbij gebruikmaken van de zuurstofconcentrator Oxygenate 5 van Philips. Oxygenate 5 is ontworpen om kwaliteitszorg te leveren voor de betreffende patiënten. Het nieuwe apparaat is nu in heel Europa verkrijgbaar en wordt later dit jaar ook in andere regio’s aangeboden. In tegenstelling tot andere modellen die soms luidruchtig zijn, zorgt het nieuwe apparaat van Philips voor minder geluid.

Naast dat het apparaat geluidsarmer is, is de digitale flowmeter ook ontworpen voor het aflezen en instellen van parameters te vergemakkelijken, waardoor patiënten zich meer betrokken voelen bij hun eigen therapie. “Zuurstofconcentrators spelen een belangrijke rol bij het helpen van patiënten om een gevoel van controle te krijgen over hun eigen zorg. Deze apparaten kunnen echter luidruchtig en storend zijn, waardoor het moeilijk is om thuis van dagelijkse activiteiten te genieten, zoals het voeren van een gesprek of televisiekijken”, legt Head of Sleep & Respiratory Care bij Philips Benelux, Twan Vereijken uit.

Innovatie

Door actief samen te werken met zowel patiënten als clinici, onderzoekt Philips voortdurend innovatieve manieren om de zorg te transformeren en betere zorg te bieden aan meer mensen. De Oxygenate 5 is daar een voorbeeld van en helpt thuiszorgleveranciers en medici bij het managen van de patiëntenzorg. De zorg wordt ondersteund met eventuele hulp van de klantenservice. Het apparaat is ontworpen met negen filtratieniveaus en wordt geleverd met vier extra luchtinlaatfilters en één extra luchtfilter. De gebruiker kan zelf de filters vervangen waardoor ze makkelijk in het onderhoud zijn.

Onlangs liet de CEO van Philips, Roy Jakobs, nog in de coverstory van ICT&health 2 weten dat Philips als missie heeft om betere zorg mogelijk voor meer mensen. “Want de uitdagingen waarvoor we staan op het gebied van gezondheidszorg zijn groot en worden naar verwachting alleen maar groter”, zo stelt hij. Dit vraagt volgens hem om drastische veranderingen.

Ecosysteembenadering

Betere zorg houdt in zijn optiek in: betere toegankelijkheid, meer efficiëntie en een optimale kwaliteit met behulp van innovatie en technologie. De strategie van Philips is mensgericht, benadrukt Jakobs: technologie moet zorgverleners ondersteunen, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten in plaats van aan administratieve taken. “Ook geloven we in een ecosysteembenadering, waarin we intensief samenwerken met ziekenhuizen, beleidsmakers, onderzoekers en andere technologiebedrijven om innovatie op grote schaal te versnellen.”