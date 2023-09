Reden voor Philips om zijn strategie te verschuiven: innoveren dichterbij de patiënt, mensgericht en duurzaam. Belangrijkste doelen: betere kwaliteit van zorg voor patiënten, minder werkdruk voor professionals en lagere kosten voor zorgaanbieders. En dat doet het met dit jaar een innovatiebudget van zo’n 1,7 miljard euro, goed voor zo’n 9 procent van de jaaromzet.

Van Meurs hierover: “We hebben al sinds de oprichting een sterke focus op innovatie en beschikken over goed uitgeruste researchlabs. Maar we hebben die nu dichter bij de business gezet. Er is nauwere samenwerking tussen research- en business-teams. We geven voorrang aan innovaties die gevalideerd helpen om mensen sneller gezond te maken en te laten blijven, om zorgprofessionals op alle niveaus te ontlasten: meer doen met minder mensen.”

Innoveren en afscheid nemen

Dat betekent volgens Van Meurs ook dat Philips zijn sterke kanten verder versterkt en afscheid neemt van waar het wellicht minder goed in is. “In het verleden wilden we alles voor iedereen betekenen op het gebied van zorg. Maar daar nemen we nu geleidelijk aan afscheid van. Onder het motto ‘fewer, bigger, better’ maken we duidelijke keuzes. We richten ons op zaken waar we de meeste impact kunnen maken. Cardiologie bijvoorbeeld. Maar ook neurologie, respiratory care, Infomedics en preventie – denk aan personal health zoals slimme tandenborstels.” Afscheid is er onder meer genomen van een partij als Vital Health.

Op gebieden zoals cardiologie-oplossingen is Philips volgens Van Meurs marktleider, in radiologie heeft het met imaging-apparatuur ook een sterke positie wereldwijd. Op het gebied van Infomedics – inzichten halen uit data – is de onderneming ook aan de weg aan het timmeren. Data- of liever gezegd de informatie die erin zit – is immers het nieuwe goud. Van Meurs hierover: “We bouwen tegenwoordig standaard AI-toepassingen in onze apparatuur en begeleidende software in. Zo kunnen we de efficiency van bijvoorbeeld imaging verbeteren, zorgverleners ontlasten en patiënten helpen met snellere en betere diagnostiek.”

Betere efficiency

Die betere efficiency blijkt onder meer uit een demo met een nieuw ultrasound-systeem voor cardiologie, dat middels AI- tot 51 procent sneller is dan zijn voorgangers. Hetzelfde geldt voor betere diagnostiek, omdat 3D-beelden van het hart niet alleen sneller gemaakt worden, maar ook inzichten biedt die duidelijk maakt dat vroegere aannames niet altijd juist waren. En omdat de oplossing in een simpeler versie – als moderne stethoscoop – ook aangesloten kan worden op een tablet of zelfs smartphone, is (eerstelijns) diagnostiek voor bijvoorbeeld huisartsen veel eenvoudiger.

Minder invasieve procedures met de Azurion FlexArm bieden behalve eerdergenoemde efficiency ook beter patiëntuitkomsten en lagere kosten: patiënten kunnen eerder naar huis; de minimale ingreep via een klein sneetje – voor bijvoorbeeld het plaatsen van een hartklep of dotteren – beperkt ook de kans op complicaties. En minder ligtijd betekent dat bedden voor andere patiënten kunnen worden ingezet.

Preventie, voorspellen

Uiteindelijk, stelt Van Meurs, moeten nieuwe inzichten uit data ook meer mogelijkheden bieden tot preventie, maar ook betere voorspellingen. Zo biedt de getoonde ePatch-sensor van het overgenomen Biotel middels langduriger metingen voor een hartritmeonderzoek (een holter) veel gedetailleerder uitkomsten. Daarmee is het mogelijk om met meer zekerheid aan te tonen of een hartinfarct veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld boezemfibrilleren. Maar ook met 95 procent zekerheid kunnen voorspellen of iemand een (nieuw) infarct zal krijgen. “AI gaat professionals zoals een holter-analist niet vervangen, maar ondersteunt hen en biedt hen de mogelijkheid hun tijd elders in te zetten.”

Uiteindelijk, meent Van Meurs, moet technologie zorg niet complexer maken, maar eenvoudiger en intuïtiever. Zoals de draadloze ePatch die zelfs door patiënten aan te brengen is en vrijwel niet voelbaar is. “Dus niet langer een probleem zoeken bij een oplossing, zoals ook wij vroeger wel deden, maar kijken waar de problemen en uitdagingen liggen. Een oplossing niet gewoon ergens neerzetten, maar ondersteunen gedurende de hele lifeycle, inclusief training.”

En ook: afscheid nemen van de vendor lock-in waar elke technologiepartij zich schuldig aan heeft gemaakt. Integratie moet mogelijk zijn met elk systeem, ook van concullega’s. Geen enkele vendor kan alles leveren, dus zijn open systemen een must.

“We moeten technologiepijlers doorbreken. Zodat een arts beelden van zijn eigen pc via ons Azurion-systeem kan inladen zonder heen en weer te hoeven lopen. Maar ook beelden van bijvoorbeeld een Siemens-systeem. Geen enkel ziekenhuis werkt met één leverancier. Dus moet je interoperabiliteit via gezamenlijke standaarden bevorderen, niet bemoeilijken. Zodat een verpleegkundige niet twee of drie keer dezelfde gegevens moet invoeren of overtypen. De werkdruk van zorgprofessionals is al zo hoog, dan kun je enorm helpen door administratielast terug te brengen.”

Duurzaam innoveren

Tot slot raakt Van Meurs het thema duurzaamheid aan. Daarbij refereert hij aan de zorg als een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. 4 procent wereldwijd, 7 procent zelfs in Nederland. Innemen en refurbishing van apparatuur moet dit terugdringen, evenals het hergebruik van componenten van apparatuur aan het einde van zijn levensduur. Maar daarnaast vreet apparatuur ook energie. Ook daar is veel te winnen.

“Philips is sinds 2021 wereldwijd CO2-neutraal. We willen de zorg helpen om ook die kant uit te gaan. Awareness op dat gebied is nu nog vrij laag. Heel veel wordt slechts eenmalig gebruikt. Per bed ontstaat dagelijks zo’n 13 kilo afval. We kunnen in ieder geval een circulaire economie faciliteren met onze apparatuur. Er worden al steeds vaker afspraken gemaakt over het innemen van apparatuur. We hebben in Best een grote fabriek staan voor refurbishing.”

In een laatste demonstratie met het Blueseal-concept voor nieuwe MR-scanners komen veel elementen samen. Zo is in het design van de BlueSeal MRI-systemen van Philips refurbishing en hergebruik van componenten al meegenomen. De magneettechnologie is bovendien 900 kilo lichter, zodat hij op elke verdieping kan worden neergezet. En in plaats van 1.700 liter schaarser wordend helium om de magneet te koelen, is er een gesloten systeem waarvoor 7 liter al genoeg is. Helium die bovendien nooit meer vervangen hoeft te worden – zoals nu kan gebeuren wanneer het helium gevent wordt bij een noodstop.

“Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie en een strategische kans om op veel gebieden impact te maken. Minder gebruik, langer gebruik en meer hergebruik is niet alleen beter voor het milieu, het zorgt voor minder kosten bij zorgaanbieders. Geld dat ingezet kan worden om de kwaliteit van de zorg hoog te houden.”