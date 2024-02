Pia Dijkstra benoemd tot Demissionair Minister voor Medische Zorg

Pia Dijkstra, een prominent D66-Tweede Kamerlid, staat bekend om haar vastberadenheid die ze had bij het tot stand brengen van wetgeving ter bevordering van orgaandonatie. Met een achtergrond die begon bij de IKON, de Wereldomroep en de NCRV, en haar jarenlange presentatie van het achtuurjournaal bij de NOS, heeft zij een indrukwekkende carrière in de media achter de rug. Na haar overstap naar de AVRO in 2000 werd ze presentatrice van onder meer het medische tv-programma Vinger aan de Pols, dat ze van 2000 tot 2009 presenteerde. Ze werd op 8 april 2008 voorzitter van de Taskforce DeeltijdPlus, een organisatie die vrouwen die in deeltijd werken wil motiveren om meer uren te gaan werken. Onder andere door die functie kwam ze steeds meer in aanraking met de politiek.

Dijkstra neemt portefeuille Kuipers over

In 2010 betrad Dijkstra de Tweede Kamer met voorkeurstemmen, waar zij bijna elf jaar als parlementslid diende. Gedurende haar periode in de Kamer zette zij zich voornamelijk in voor zorg, medisch-ethische kwesties en het geneesmiddelenbeleid. Daarnaast vervulde zij vier jaar lang het voorzitterschap van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en was ze bekend vanwege haar inzet voor ruimere mogelijkheden tot euthanasie, met name in het geval van een voltooid leven.

Het Ministerie van VWS heeft officieel bevestigd dat Pia Dijkstra de nieuwe demissionair minister voor Medische Zorg wordt. Deze benoeming volgt op het recente vertrek van haar partijgenoot Ernst Kuipers, die drie weken geleden de politiek verliet voor een buitenlandse functie. Hoewel Dijkstra de portefeuille van Kuipers overneemt, blijft minister Helder (VVD) de eindverantwoordelijke voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarbij zij zich specifiek richt op langdurige zorg en sport.

Ervaring in Medische Zorg

Met haar 69 jaar brengt Pia Dijkstra een schat aan ervaring mee naar haar nieuwe rol als demissionair minister voor Medische Zorg. Haar meest opvallende politieke prestatie tot nu toe is de succesvolle invoering van een nieuw systeem van donorregistratie, waarbij mensen automatisch worden geregistreerd als orgaandonor, tenzij zij expliciet aangeven dat niet te willen.