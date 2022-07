Pijnscore-app ondersteunt kinderen met kanker

Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen de diagnose kanker. Een kwart van hen overlijdt uiteindelijk aan de ziekte. Sinds 2018 behandelt het Prinses Máxima Centrum in Utrecht alle kinderen met kanker. In het kinderoncologiecentrum zijn altijd zorgprofessionals aanwezig die kunnen meedenken over een manier om de pijn te verminderen. De app, die wordt ontwikkeld met steun van de Philips Foundation, moet deze zorg naar de thuissituatie brengen.

App geeft veilig gevoel

Het MMC heeft recent een pilot afgerond waarin een aantal gezinnen en zorgverleners de app gebruikten. De belangrijkste conclusie is dat de app kinderen en ouders een veilig gevoel geeft: ze weten dat er vanuit het ziekenhuis iemand beschikbaar is mee te kijken en advies te geven.

Zo vertelt Thijs, een van de kinderen die deelnam aan de pilot, dat hij altijd hoofdpijn en buikpijn krijgt na een zware chemo. Toen hij dat invulde in de app, werden zijn vader en moeder gebeld om te vertellen wat ze het beste tegen de pijn konden doen. “Dat hielp wel: ik denk dat je zelf niet zo snel zou bellen met alleen buikpijn.”

Vervolgonderzoek

De zorgprofessionals die aan de pilot deelnamen, gaven aan dat ze de KLIK Pijnmonitor app als een goede toevoeging zien aan de behandeling van kinderen met kanker. Momenteel voert het Prinses Maxima Centrum vervolgonderzoek uit. Bij een positief resultaat verwacht de zorgaanbieder de app volgend jaar te integreren in de zorg.

Arjanne van Norel, anesthesioloog – pijnspecialist bij het Prinses Máxima Centrum, stelt dat de app zeer laagdrempelig contact met de kinderen mogelijk maakt, evenals een vroege betrokkenheid. Zo kan voorkomen worden dat een probleem verder escaleert.

Kinderen kunnen in de app een pijnscore aangeven van 0 tot 10. Bij een lage score, van 0 tot 3, krijgen ze tips om met pijn om te gaan. Bij scores van 4 of hoger nemen zorgverleners telefonisch contact op met het gezin. Er zijn geen vaste momenten om pijnscores in te vullen. Dit moet voorkomen dat de betrokken kinderen aan hun pijnproblemen worden herinnerd op momenten dat dit niet speelt.

Laagdrempelige technologie

Sylvia van Es, president Philips Nederland, noemt de KLIK Pijnmonitor app een mooi voorbeeld van hoe laagdrempelige technologie het leven van kinderen met kanker en hun omgeving draaglijker kan maken. Zo voorkomt de app bij kinderen en ouders stress bij pijnproblemen, zonder een medische professional in de buurt om hen te helpen. “De app maakt hulp en advies 24 uur per dag beschikbaar, met een simpele druk op de knop. Dit soort projecten maakt het partnership tussen de Philips Foundation en het Prinses Máxima Centrum zo waardevol en mooi.”