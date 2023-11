Pilot verminderen regeldruk succesvol afgesloten

Minder regeldruk

De pilot Regelarm Verantwoorden is onderdeel van de beleidsregel Vernieuwend Verantwoorden van de NZa. Een van de resultaten uit de pilot is dat 66 procent van de betrokken medewerkers minder regeldruk ervaart. Minister Helder: “Die ervaren regeldruk moet echt significant omlaag om medewerkers te behouden voor de sector. Goed om te zien dat dat hier is gelukt.” Ze nodigde de sector Langdurige Zorg uit om de beweging te volgen die in de pilot is ingezet. Volgens de minister kan dat door goede voorbeelden op te halen uit de praktijk en grotere stappen te maken. De tijd voor het doen van nog meer pilots ontbreekt volgens haar.

De pilot Regelarm Verantwoorden heeft vier jaar geduurd. Doel van het symposium was om de resultaten van de pilot met de sector Langdurige Zorg te delen. Onder de aanwezigen was een brede vertegenwoordiging uit de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Ook ketenpartners zoals zorgkantoren, NZa, VWS en IGJ ontbraken niet. Een ander resultaat uit de pilot is de door Philadelphia ontwikkelde cliëntdossier. In het nieuwe dossier leggen begeleiders alleen nog vast wat noodzakelijk is voor het geven van goede zorg en begeleiding.

‘Steunen op elkaars controle’

Ook blijkt uit de pilot dat verantwoording aan het zorgkantoor niet meer gaat via dat cliëntdossier, maar op basis van data die toch al wordt geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld data over roostering, cliëntwaardering en medicatieverstrekking. Dit levert een forse verbetering op van de kwaliteit van de verantwoording. De basis onder deze nieuwe manier van werken is ‘het steunen op elkaars controle’. Zorgaanbieder, zorgkantoor en accountant controleren los van elkaar dezelfde elementen. Omdat dit feitelijk dubbel werk is, blijft in de nieuwe werkwijze de materiële controle door de accountant achterwege.

Deze nieuwe manier verlaagt de administratieve lastendruk voor de medewerkers en leidt tot meer werkplezier. Ook cliënten zijn tevreden over de opzet van het nieuwe dossier. Overigens is uit eerder onderzoek dit jaar gebleken dat zorgprofessionals graag betrokken willen worden bij het terugdringen van regeldruk.