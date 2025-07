PoC toont technische haalbaarheid landelijke beeldbeschikbaarheid

De landelijke beschikbaarheid van radiologische beelden voor zorgprofessionals komt dichterbij. Een succesvolle proof of concept (PoC) toont aan dat het technisch mogelijk is om verschillende infrastructuren voor beelduitwisseling met elkaar te koppelen, ongeacht leverancier of applicatie. Deze ontwikkeling vormt een belangrijke mijlpaal binnen het concept DUO (Decentrale Uitwisseling Onderling), waarin oplossingen gebaseerd op zowel XDS als het Twiin Portaal samenwerken.

Dankzij DUO kunnen zorginstellingen radiologische beelden en verslagen landelijk beschikbaar maken en opvragen. De technologie biedt een toekomstbestendige, veilige en schaalbare infrastructuur die aansluit bij de behoefte aan continue beschikbaarheid van medische gegevens waar en wanneer die nodig zijn.

Concrete implementatiestap

De technische haalbaarheid is vastgesteld en randvoorwaarden zijn opgesteld om te zorgen voor gelijke uitgangsposities voor leveranciers én zorgaanbieders. De eerste fase van de landelijke tijdlijn voor beeldbeschikbaarheid zal worden gerealiseerd met oplossingen van Alphatron (Twiin Portaal), Enovation (XDS) en Founda Health (XDSCloud). Voor de definitieve uitrol wordt de juridische haalbaarheid momenteel getoetst door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De verwachting is dat dit traject in oktober 2025 wordt afgerond.

Deze ontwikkeling sluit aan op eerdere initiatieven om gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Met het aantonen van de technische werking van DUO wordt een belangrijke stap gezet richting landelijke beeldbeschikbaarheid. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor digitale samenwerking in netwerkzorg.

Koppeling met Mitz

Een belangrijk onderdeel van de volgende fase is de aansluiting op Mitz, het landelijke toestemmingsvoorzieningssysteem. Mitz stelt patiënten in staat om zelf toestemming te geven voor gegevensuitwisseling en helpt bij het lokaliseren van beschikbare medische beelden. Daarmee worden niet alleen technische, maar ook juridische en organisatorische aspecten van gegevensdeling geborgd.

De komende weken wordt verder uitgewerkt wat DUO concreet betekent voor zorginstellingen en leveranciers. Naar verwachting volgt na de zomerperiode meer communicatie over de implementatie en opschaling van DUO.

Ontwikkeling landelijke norm

In mei maakte het Ministerie van VWS bekend dat de volgende fase in de ontwikkeling van de NEN 7541 gestart was. Die wordt de toekomstige landelijke norm voor veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van medische beelden zoals röntgen- en MRI-scans. Tevens werd de inmiddels dus met succes uitgevoerde PoC met partijen als VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland en leveranciers Alphatron, Enovation en Founda Health aangekondigd.