Polikliniek MMC gestart met digitale voorbereiding

De digitale voorbereiding zorgt er niet alleen voor dat de patiënt goed voorbereid is, maar het geeft de behandelaar ook een actueel overzicht van de medische conditie van de patiënt. De polikliniek MDL van het Máxima MC (MMC) zet de digitale voorbereiding in bij patiënten die een eerste afspraak op de poli hebben, of een maag- of darmonderzoek ondergaan.

Op het moment dat de afspraak gemaakt wordt, wordt beoordeeld of voor die betreffende afspraak een digitale voorbereiding of vragenlijst beschikbaar is. Patiënten ontvangen de vragenlijst vervolgens per (beveiligde) e-mail. De antwoorden die de patiënt invult worden vervolgens ook automatisch opgeslagen in het medisch dossier en kunnen alleen door de belandelend MDL-arts of verpleegkundige ingezien worden.

Digitale voorlichting thuis

Voor de patiënt betekent het digitaal voorlichten en voorbereiden dus dat hij of zij daarvoor niet meer fysiek naar het ziekenhuis hoeft te reizen. De diverse video’s, 3D-animaties, foto’s en teksten kunnen thuis op een pc, laptop of laptop bekeken worden. “Hierdoor wordt de patiënt uitgebreid geïnformeerd vanaf de voorbereiding thuis tot aan het bezoek aan ons ziekenhuis”, vertelt Erik Buster, MDL arts in MMC. De vragenlijsten die de patiënt invult, worden ook gebruikt om te beoordelen of er specifieke zaken zijn die aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van bloedverdunners.

“Een ander belangrijk onderdeel is de digitale voorbereiding voor een eerste polikliniekbezoek. Met behulp hiervan kan de patiënt zich nog beter voorbereiden op het eerste bezoek door vooraf al vragen te noteren en extra na te denken over welke aspecten rondom eventuele onderzoeken en behandeling voor hem of haar het meest relevant zijn. Dankzij de digitale vragenlijst, die de patiënt ook vooraf thuis invult, kan de arts of verpleegkundige zich beter voorbereiden en kunnen veel standaardvragen, zoals gebruik van medicatie, al vooraf worden beantwoord”, aldus Erik Buster.

Op dit moment wordt de digitale voorbereiding alleen nog ingezet bij afdelingen MDL/endoscopie en Pre-Operatieve Screening (POS) van het MMC. Het komende jaar wordt deze methode stap voor stap uitgerold naar alle andere afdelingen.

Deze vorm van digitale voorbereiding van patiënten wordt sinds kort ook binnen het Catharina Ziekenhuis ingezet. Daar krijgen patiënten die regelmatig een coloscopie ondergaan een digitale intake en voorlichting. Ook daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse digitale middelen, zoals video’s en animaties.