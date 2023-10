Werken in crisissituaties vraagt om directe en duidelijke communicatie. Op dit moment gebruiken de nationale hulpdiensten daar nog het TETRA-gebaseerde C2000 voor: het netwerk waarmee portofoons via spraak met elkaar kunnen communiceren.

Maar dit netwerk heeft zijn beperkingen. Want informatie zoals foto’s, video’s en andere data kunnen niet met collega’s gedeeld worden. Zorgverleners hebben dan ook vaak – naast hun portofoon – een mobiel toestel, een pager en soms nog meer devices bij zich. Mobiel breedband maakt het mogelijk om meerdere functie te combineren op één device. Dit helpt met het toegroeien naar de datagedreven organisatie van de toekomst.

Missiekritieke oplossing

“Portofonie, mobiele communicatie en alarmeringen waren gescheiden werelden”, vertelt Marco de Bruin, sr. Alliance manager bij Odido (voorheen T-Mobile). “Maar de afgelopen jaren ontstond er steeds meer overlap en zijn ze elkaar gaan versterken. Reden voor ons om te kijken hoe we op ons netwerk missiekritieke oplossingen konden integreren en als één oplossing kunnen aanbieden.”

“Dat gaf ons de mogelijkheid om van portofonie een dienst maken,” voegt Wim Stam van Flash Connectivity Group toe. “In samenwerking met Odido hebben we een missiekritieke oplossing ontwikkeld die werkt als een app op een smartphone. We wilden ook eigen private netwerken gaan leveren, maar daarvoor waren geen licenties beschikbaar.” Uit dit vraagstuk is een langdurige samenwerking met Odido ontstaan.

Datagedreven zorginstellingen

Stam benadrukt dat de ontwikkeling van portofonie – van specifieke hardware en eigen netwerken naar een push-to-talk dienst via een app en mobiel breedband – ook logisch is als je datastromen bundelt. “In ziekenhuizen is data nu vaak al belangrijker dan spraak. Dat zal de komende jaren zorgbreed steeds zo worden. Een geïntegreerde spraak-data oplossing maakt dit eenvoudiger.” De Bruin beaamt dit. “De bestuurslaag krijgt zo steeds meer realtime, gestroomlijnd informatie tot z’n beschikking, waardoor bestuurders steeds sneller kunnen acteren op ontwikkelingen in hun organisatie.”

Nu al is er steeds meer sprake van het gebruik van data om tot informatie en inzichten te komen. Stam verwacht dat een datamodel in de komende jaren veelomvattender wordt. “De zorg heeft relatief gezien steeds minder mensen en middelen beschikbaar, dus die moet je zo efficiënt mogelijk inzetten. De data die we uit communicatiesystemen zoals die van ons kunnen halen, zijn nu misschien nog van ondergeschikt belang. Maar richting toekomst zal dat belang sterk toenemen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 5, die op 26 oktober verschijnt.