Praktische ervaring met Gen AI geeft zorgprofessionals handvatten

Om de vele uitdagingen van en in de zorg aan te pakken, hebben Deloitte en Google eerder dit jaar het GenAI Experience Room geopend in de Deloitte Studios in Amsterdam. Deze Experience Room biedt onder het motto show, don’t tell volgens Deloitte een kans voor zorgorganisaties om zelf te ervaren welke waarde Gen AI voor hen kan hebben en wat de inzet ervan praktisch voor hun werk betekent.

Door hands-on ervaring op te doen met GenAI kunnen zij beter begrijpen hoe ze deze technologie kunnen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden, vertelde Tommaso Sarri, senior strategic design lead healthcare bij Deloitte, in een recente editie van ICT&health. “We horen nu vaak dat mensen niet zo digivaardig zijn. Maar met Gen AI kun je met de machine praten alsof het een mens is.”

Meerwaarde van Gen AI

Dat is niet alleen voor zorgprofessionals van belang, stelt Eric Zwanenburg, healthcare lead bij Google Cloud Nederland. “Dat is het ook voor patiënten en naasten. De Gen AI-modellen zijn multimodaal aan het worden. Je spreekt met een chatbot en die praat gewoon tegen je terug. Ook in een andere taal als dit voor de patiënt nodig is. En de modellen beginnen zelfs al cultuurbewust te worden. Voor het ziekenhuis is de meerwaarde dat zo’n chatbot veel patiëntvragen kan afvangen.”



Een voorbeeld: ziekenhuizen worden nu veelvuldig gebeld met vragen waarvan de antwoorden op hun websites te vinden zijn. Als een chatbot daarop het antwoord geeft, hoeft een zorgmedewerker het niet te doen. Daarnaast biedt Gen AI interessante mogelijkheden voor medische toepassingen, schetst Zwanenburg. “Bijvoorbeeld het consult van een patiënt bij een medisch specialist transcriberen en zorgen dat het in het EPD wordt opgenomen. De volgende stap is dat daaraan een takenlijst wordt gekoppeld, bijvoorbeeld voor een vervolgafspraak, een verwijzing of een recept voor de apotheek.”

Moeizame groei

De implementatie van AI in de zorg komt ondanks alle potentie moeizamer van de grond dan velen hadden gehoopt. “Dit heeft deels te maken met de fragmentatie van data”, zegt Sarri, “Er zijn veel mogelijke use cases voor toepassing van AI in de ziekenhuizen. Maar als de data niet goed georganiseerd zijn, is het moeilijk daar iets van te maken.”



De problemen die nu bestaan rond de implementatie van AI in de zorg nemen niet weg dat AI een enorme potentie heeft voor de sector. “Er moet een cultuur ontstaan van vertrouwen en transparantie rondom het gebruik ervan”, meent Sarri. “Dat is hard nodig om een van de grootste problemen te kunnen oplossen waarmee de zorg momenteel te maken heeft, namelijk het personeelstekort. Als mens en machine beter leren samenwerken, kunnen heel veel repetitieve taken door AI worden overgenomen. Gen AI speelt hierin een cruciale rol.”

Kennis vergroten

In het GenAI Experience Room kunnen zorgorganisaties daarom hun kennis over AI op al deze toepassingsgebieden vergroten. Verder biedt de Experience Room aanknopingspunten voor zorgorganisaties om na te denken over wat nodig is voor de implementatie van Gen AI en datagedreven werken op grote schaal.



“Dit omvat het ontwikkelen van strategieën voor gegevensbeheer, het waarborgen van privacy en veiligheid, en het ontwikkelen van ethische richtlijnen voor het gebruik van AI”, stelt Sarri. “Uiteindelijk is het doel een zorgsysteem te creëren dat niet alleen technologisch geavanceerd is, maar ook ethisch verantwoord en patiënt en medewerker gericht.” De consequentie hiervan is dat de zorg met efficiënte toepassing van AI juist menselijker wordt gemaakt, stelt hij. “Het creëert ruimte voor contact tussen de professional en de patiënt.”

Dit artikel gemist? Lees het terug in editie 2, 2025 van ICT&health. Of lees het in ons online magazine.