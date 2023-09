Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie

Met een succespercentage van 98,7% voor defibrillatie en toegekende CE-markering voor veiligheid kan de nieuwe mini-defibrillator stelselmatig worden toegepast. Bij deze nieuwste ICD wordt de electrode achter het borstbeen op het hart geplaatst. Hierdoor hoeven er geen elektrodedraden door een ader in het hart en kan het apparaatje toch optimaal zijn werk doen om een hartstilstand op te heffen.

Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat het product is getoetst aan alle toepasselijke EU-wetgevingen die CE-markering vereisen en overeenstemmen met de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieueisen die relevant zijn voor die producten.

Erkende behandeloptie

Bij de start van het onderzoek plaatste prof. dr. Lucas Boersma, cardioloog in het St. Antonius, in 2020 voor het eerst in Nederland de nieuwe ICD. Nu de weg vrij is voor deze nieuwe techniek als erkende behandeloptie aan patiënten met ernstige hartritmestoornissen heeft Boersma onlangs zelf wereldwijd de eerste ICD aangebracht:

“De ingreep is goed verlopen en de patiënt maakt het goed. Hij kan vanaf nu weer onbezorgd van het leven genieten. Als zijn hartritme verstoord raakt of zelfs stopt, kan hij vertrouwen op dit kleine apparaatje dat direct voldoende prikkels geeft om het hart weer in het juiste ritme of aan de praat te krijgen. En dat zonder risico op complicaties die een ICD via de bloedbaan soms met zich meebrengen.

Een korte video over de eerste plaatsing van de Aurora EV-ICD in het St. Antonius

Minder risico mini-defibrillator

In Nederland wordt jaarlijks bij zo’n 6000 mensen een ICD geplaatst. Ongeveer 10% van de patiënten krijgt complicaties vanwege de draden die door de bloedbaan lopen. Die complicaties zijn bijvoorbeeld verstopping van bloedvaten of een bloedinfectie. Bij de nieuwe Aurora EV-ICD lopen geen draden door de bloedbaan.

Het kleine ‘kastje’ wordt aan de zijkant van de borstkas onder de huid geplaatst. De electrode wordt via een kleine ingang van 3 millimeter bij het maagkuiltje rechtstreeks achter het borstbeen op het hart geplaatst. Vanaf die plek is zowel hartstimulatie als het toedienen van een schok mogelijk en is het risico op complicaties een stuk kleiner.